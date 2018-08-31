Gaziantep Basketbol yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Geçtiğimiz hafta yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçen Gaziantep Basketbol akabinde yeni sezon hazırlıkları için Çanakkale’ye hareket etmişti. Çanakkale’de bir hafta kamp yapan Kırmızı-Siyahlı takım, bu süre zarfından çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdü.

Yeni sezon öncesi Delroy James, Tonye Jekıri,Phil Greene, Shaquielle O’Neal McKissic, Yunus Çankaya, Doğan Şenli, Sarunas Vasiliauskas gibi önemli isimleri kadrosuna katan ve Kadir Bayram, Can Uğur Öğüt ile Robert Carter gibi önemli isimlerle yoluna devam eden Gaziantep Basketbol, ligde üst sıraları zorlamayı hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda yoğun çalışmalarına keyifli bir şekilde devam eden Kırmızı-Siyahlı ekip, bir haftadır Çanakkale’de sürdürdüğü birinci etap kamp çalışmalarıyla ilgili kısa bir video yayınlayarak başlıyoruz etiketiyle antrenmandan ve kamp ortamından görüntüler paylaştı.

Öte yandan Çanakkale’deki birinci etap kamp çalışmalarını bugün tamamlayan Gaziantep Basketbol, ikinci etap çalışmaları için Bosna-Hersek’e hareket etti.