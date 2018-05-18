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18 Mayıs 2018 16:40

Gaziantep Basketbol’da sezonun oyuncusu Sean Armand

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde son hafta kümede kalarak taraftarlarına büyük bir sevinç yaşatan Gaziantep Basketbol takımında sezonun en değerli oyuncusu Sean Armand oldu.

Gaziantep Basketbol’da sezonun oyuncusu Sean Armand

18 Mayıs 2018 16:40


Sezonu 9 yabancı, 8 yerli oyuncuyla tamamlayan Gaziantep Basketbol takımında yabancı oyunculardan Amerikalı guard Sean Armand, ligde toplamda attığı 484 sayı ile ligin en skorer yedinci oyuncusu oldu. Armand 105 ribaund, 148 asist, 27 top çalma ve 1 blok yaparak istatiksel açıdan çok etkili bir sezon geçirdi. Kırmızı-siyahlıların bir diğer oyuncusu Robert Carter 300 sayı atıp, 158 ribaund, 32 asist, 18 top çalma ve 22 blokla takımın iyi performans sergileyen isimlerinden biri oldu. Patrick Miller ise 253 sayı, 50 ribaund, 67 asist, 29 top çalma ve 5 blok yaparak dikkat çekti. Ligde oynadığı 30 karşılaşmada 10 galibiyet, 20 mağlubiyet alan Gaziantep Basketbol, iç sahada 7 galibiyet, 8 mağlubiyet, dış sahada ise 3 galibiyet 12 mağlubiyetle salondan ayrıldı. Sezon boyunca rakip potalara 2354 sayı bırakan Kırmızı-Siyahlılar, kendi potasında ise 2506 sayı gördü. Sezonu 40 puanla tamamlayan Gaziantep Basketbol bu puanların 22’sini evinde, 18’ini ise deplasmanlarda aldı.




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