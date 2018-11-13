Gaziantep Basketbol'dan 7 sezonun en iyi başlangıcı

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde aralıksız 7 sezondur mücadele eden Gaziantep Basketbol, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sezona 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ilk 6 maç baz alındığında 7 sezonluk birinci lig serüvenindeki en iyi başlangıcını yapmış oldu. Bu sezonki ilk 6 maçında rakip potalara 401 sayı gönderen Gaziantep Basketbol, potasında ise 416 sayıya engel olamadı ve eksi 15'lik bir istatistik ortaya koydu.

Türkiye Basketbol Birinci Ligi'ne 2012-2013 yılında merhaba diyen ve o sezondan beri aralıksız olarak 7 sezondur burada mücadele eden Gaziantep Basketbol, bu süreçte ilk 6 haftalar itibariyle genel olarak kötü bir performans gösterdi. Lige yükseldiği 2012-2013 sezonunda ilk 6 haftada 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda 426 sayı atıp, 488 sayı yedi. 2013-2014 sezonuna da 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle başlayan Gaziantep ekibi, rakip potaya 482 sayı gönderip, potasında ise 502 sayıya engel olamamıştı.

2014- 2015 sezonuna da iyi başlayan Gaziantep Basketbol, o sezon da yine bu yıl olduğu gibi 3 galibiyet 3 mağlubiyete imza atmış, 412 sayı atıp, 429 sayıya engel olamamıştı. Gaziantep temsilcisi, 2015-2016 yılına 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle merhaba demiş, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarına ise yine 1 galibiyet 5 mağlubiyetle başlamıştı.

Sezona etkili başlangıç

Bu sezon ise lige daha iddialı bir kadroyla başlayan kırmızı-siyahlılar, 6 maçtaki 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9 puan toplayıp haftayı sekizinci sırada tamamladı. Rakip potalara 401 sayı gönderen Gaziantep Basketbol, potasında 416 sayıya engel olamadı. Sezona deplasmandaki 63-62'lik Darüşşafaka ve sahasındaki 73-69'luk Banvit galibiyetleriyle başlayan Gaziantep, üçüncü hafta Adatıp Sakarya BŞB'ye 75-67, dördüncü haftada Fenerbahçe'ye 67-55 ve beşinci hafta deplasmanda Türk Telekom'a 83-67 kaybettikten sonra altınca hafta sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 76-60'lık skorla devirdi.

Mckissic'ten 79 sayı

Bu maçlarda Gaziantep ekibinde Shaq McKissic 79, Sarunas Vasiliauskas 69, Tonye Frank Jekiri 55, Delroy James 47 ve Can Uğur Öğüt 37 sayı ile bu iyi başlangıçta en çok payı bulunan oyuncular oldular.

İlk 6 maçta bu istatistiklere imza atan Nenad Markovic yönetimindeki Gaziantep Basketbol, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 7. haftasında 18 Kasım Pazar günü saat 15.15'te Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek.