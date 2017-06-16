Gaziantep Belediye Meclisinde Enis Berberoğlu gündemi

Gaziantep Büyükşehir belediye Meclisi Belediye Başkan vekili Osman Toprak başkanlığında toplandı. 73 madde görülerek, kabul edildi. Toplantıda söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sucu, Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezası ile tutuklandığını hatırlatarak, "Yargının siyasallaşma sorunu var. Kendisi sorun olan adalat kavramı var. Adalet zayıflamışsa demokrasi geriler, özgürlükler kısılır. Bu durumdan kaygı duymalı endişeli olmalıyız. Bugün yargının siyasallaşması hepimizi rahatsız etmelidir" dedi.

"Adalet yeniden tesis edilmelidir"

FETÖ’nün adalet sistemine büyük bir tahribat verdiğini savunan Sucu, adaletin yeniden tesis edilmesini istedi. Sucu, "Çok değil 5-6 yıl önce FETÖ’nün savcıları, genel kurmay başkanları, kuvvet komutanlarını ve subayları ömür boyu hapse mahkum ediyorlardı. Bugün Sözüm ona, o yargı mensupları, yurt dışına ya kaçtılar, ya kaçacaklar. Bizler onların yaptığı tahribatların sonuçlarını yaşıyoruz. Adalet bu ülkede yeniden tesis edilmelidir" dedi.

Adalet yazan beyaz kağıt gösterdi

Sucu elinde Adalet yazan bir siyah kağıt göstererek, "Adalet adil ve tarafsız olmalıdır ki, demokrasi gelişsin, masumlar konuşsun, zalimler hesap versin. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları ile CHP herkes için yürüyor. Adalet için halk için yorulacağız. Mücadele edeceğiz. Haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik hiç bir zaman kazanamaz. Adalet diyoruz, adalet diyoruz, adalet diyoruz" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Osman Toprak ise, kararın bir yerel mahkeme kararı olduğunu söyleyerek, kesinleşmediğini ifade etti. "Yargıtay denetiminden geçmemiş bir karar var. Biz Türk yargısına güveniyoruz.Bağımsız ve tarafsız Türk adaletine güveniyoruz. İnşallah adalet er yada geç tecelli edecektir. Suçu varsa cezasını görecektir. Suçu yoksa beraat edeceklerdir. Hiç bir makam, hiç bir mevki, hiç bir merci, hiç bir kimse, suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Bu nerede olursa olsun, kim olursa olsun. Suç işleyen cezasını çekmelidir, çekecektir" dedi.

Meclis, 14 Ağustos Pazartesi günü toplanma kararı alınarak tamamlandı.