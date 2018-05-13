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13 Mayıs 2018 14:45

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Eğitimciler Birliği Sendikası (EĞİTİM-BİR-SEN) Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen Anneler Günü Kutlama Programı gerçekleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

13 Mayıs 2018 14:45


Anneler gününe özel hazırlanan programda, 600 öğretmen sabah kahvaltısında bir araya geldi. Programa katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Annelerimiz huzurluysa, toplum huzurludur, annelerimiz mutluysa, toplum mutludur. Annelerimiz güvendeyse, toplum güvendedir. O yüzden yeni Türkiye’nin anahtarı annelerimizdir” dedi.



Şahin annelik duygusunun anlatılamayacak kadar kutsi bir duygu olduğunu belirterek, “Annelik duygudur, sevgidir, muhabbettir, yürekteki heyecandır. Tüm makamlar bir tarafa cennetin kokusunun geldiği yer, en büyük makamdır. Annelerimiz, yaşarken onları kırmadan ‘of’ bile demeden onlara evlat olmaya çalışalım. Vicdanım o kadar rahat ki, annemin benimle gurur duymasını sağladım. Onun benimle gurur duymasını hissettim. Hepimiz anneyiz, hepimizin evlatları için duaları var, Allah’ım yüreğinizden geçen tüm duaları kabul etsin” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, “Şehrimi bir bebeğim, bir evladım, bir ailem olarak görüyorum. ‘Kadın Dostu Kent’, ‘Çocuk Dostu Kent’, ‘Engelli Dostu Kent’ dedik, ama anneyi merkeze aldık. En güçlü tarafımız sosyal belediyecilik anlayışımızdır. İnsanı merkeze alan, göz bebeğimiz olan, insanın yaşamasını ve yaşam kalitesini artıran sosyal belediyecilik anlayışını önceledik. ‘Nasıl bir Türkiye inşa emek istiyorsunuz’ denildiği zaman toplumun mimarı, ailenin bel kemiği olan annelerimiz ne durumda, sorusunun yanıtını aramalıyız. Anneler mutluysa toplum mutludur. Annelerimiz güvendeyse, toplum güvendedir. O yüzden yeni Türkiye’nin anahtarı annelerimizdir. Bugünün çocuklarını, yarının annelerini, sizlere emanet ediyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde 16 yıldır, eğitime verilen destek, ayrılan bütçeler, öğretmenlerin yaşam kalitesini artırıcı birçok düzenlemeler yapıldı. Daha yapılacak çok iş, gidilecek çok yol, aşılacak çok engeller var. Yeni Türkiye’nin mimarları, anneler ve öğretmeler olacaktır” diye konuştu.


Gaziantep’teki tüm anneler adına Başkan Şahin’e çiçek takdim edildi. Program, müzik dinletisiyle sona erdi.




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