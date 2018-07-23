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23 Temmuz 2018 14:32

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesai kavramı gözetmeksizin, fedakarca çalışan basın emekçilerinin çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu bildirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:

23 Temmuz 2018 14:32


24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Şahin, özgür ve tarafsız basın yayın organlarının, demokrasinin çok seslilik ilkesiyle özgürlük anlayışının yaşama geçirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.


Demokratik yapının korunmasında basın özgürlüğünün temel koşul olduğunu vurgulayan Şahin, "Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan basın yayın organları, farklı görüşlerin seslendirilmesine imkân sağlamakta, toplumsal sorunları dile getirmektedir. Gelişmiş demokrasilerde önemli bir kamusal güç hatta dördüncü kuvvet olarak kabul edilen medya, toplumun geniş kesimlerini etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. Bilgiye uğraşmanın çok daha kolaylaştığı günümüz dünyasında, yanlış haber ve dezenformasyonların önlenmesinde doğru ve objektif haberciliğin önemi daha da artmıştır. Basın mensupları toplumun hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak, sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir" dedi.


Basın yayın kuruluşlarının yakın tarihte bu sınavdan başarıyla çıktığını vurgulayan Şahin, medyanın Gazi Mustafa Kemal’in ’Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet’in etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır’ sözünün hakkını 15 Temmuz 2016’da verdiğini vurguladı.


Fatma Şahin, 15 Temmuz’da milli irade ve demokrasiye karşı gerçekleştirmeye çalışılan hain darbe teşebbüsüne karşı duruşuyla Türk medyasının, ülkesi ve milleti için ne kadar önemli bir görev icra ettiğine bütün dünyanın şahitlik ettiğini aktardı.


Mesai kavramı gözetmeksizin, fedakarca çalışan basının yerel yönetimler için de yol gösterici olduğunu vurgulayan Şahin, “Gazi şehrimiz için hayata geçirdiğimiz tüm proje ve faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket eden yerel basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle değerli basın mensuplarımız ve basın kuruluşlarımızın 110 yıllık hür ve bağımsız meslek faaliyetlerini gönülden kutlar, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı tebrik ederim" diye konuştu.




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