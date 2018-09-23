Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV) koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ile Türk Hava Yolları (THY) gibi çok sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle düzenlenen 1'inci Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali'nin (GastroAntep), son gününe konserler ve paneller damgasını vurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, panellere katıldı, uluslararası gastronomi festivalini anlattı.

"Büyük bir kültürel mirasımız var"

Duayen Şef Vedat Başaran'ın moderatörlüğünde “Gaziantep'in Simge Mekanları” konulu panele katılan Şahin, “4 yıl önce belediye başkanı olarak şehrime hizmet etmeye başladığım andan itibaren Gaziantep'in daha ileri bir noktaya gelmesi için güçlü bir ekiple kafa yormaya başladık. Küresel ölçekte şehrin rekabet edebilme gücünü nasıl öne çıkaralım sorusunun yanıtının yaptırdığımız bilimsel çalışmalarda ortaya koyduk. Şehrin sanayisi ve üretkenliğinin yanı sıra kültürel alanda arkeoloji ve gastronomi alanında bu şehrin büyük bir gücü olduğunu gördük. Bu araştırma bizlere, ‘bu şehrin en büyük gücü insan, üreten insanı' dedi. Bir başkanın böylesi büyük organizasyonu tek başına yapması mümkün değil. Şehir buna hazır olması gerekiyor, güneşten, topraktan, medeniyetten ve tarihten aldığımız büyük bir kültürel miras var. Nereden geldiğimizi unutmamız gerekiyor. Hedefimiz, bu mirası dünya ekonomisi içerisinde şehir ekonomisine dönüştürebilmektir. Gaziantep mutfağı herhangi bir şehrin mutfağı değil, bunu herkes anladı. Tarihin verdiği birikimin, güneş ve toprakla harmanlayarak zengin mutfak kültürünü ortaya çıkaran Gaziantep, bu zenginliğini uluslararası arenaya taşıdı. Tarihi cami, kilise ve havralarıyla muazzam bir tarih ve kültür zenginliğini barındıran Gazi şehir, UNESCO'nun Dünya üzerinde titizlikle seçtiği fark oluşturan Şehirler Ağı'na katılan 116 şehirden biri oldu. Bunun için var gücümüzle çalıştık, başardık, şehri, UNESCO'nun network ağına taşıdık. Antep sofrasını zenginleştiren yemeklerin hikayesini tüm dünyaya anlattık, tattırdık, bu iş kolay bir iş değil, yolun daha başındayız, ekibimizle yapılacak o kadar işimiz var ki? Şehrin tarihi mekanları üzerinde hassasiyetle duruyoruz, tarihi mekanları aslına uygun restore ederek, tarihle gelecek arasında sıkı bir bağ kuruyoruz, bu mekanlar; gençlerin, çocukların ve bizim” dedi.

Panelistler, Burhan Çağdaş, Kebapçı Halil Usta ile Küşleme Kebaphan'ın sahibi Hüseyin Usta, şehrin tarihi mekanlarının önemine değinerek, kültürel mekanların kent kimliğini şekillendirdiğini sözlerine ekledi.