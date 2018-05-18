Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Birleşimi toplantısı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleşti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak’ın başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında 58 gündem maddesi görüşüldü. Çoğunluğu imar komisyonundan gelen maddelerin görüşüldüğü toplantıda komisyondan gelen raporlar görüşüldü. 58 gündem maddesinden 42’si oy birliği ile kabul edilirken, 16’sı ise, oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddelerine ek olarak ise 2 ek madde mecliste görüşüldü.

Meclis toplantısı maddelerin görüşülmesinin ardından 9 Temmuz 2018 saat 15.00’a ertelendi