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18 Mayıs 2018 16:22

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı toplantısı ikinci bileşimi Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak başkanlığında yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

18 Mayıs 2018 16:22


Birleşimi toplantısı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleşti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak’ın başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında 58 gündem maddesi görüşüldü. Çoğunluğu imar komisyonundan gelen maddelerin görüşüldüğü toplantıda komisyondan gelen raporlar görüşüldü. 58 gündem maddesinden 42’si oy birliği ile kabul edilirken, 16’sı ise, oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddelerine ek olarak ise 2 ek madde mecliste görüşüldü.


Meclis toplantısı maddelerin görüşülmesinin ardından 9 Temmuz 2018 saat 15.00’a ertelendi




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