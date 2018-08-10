Gaziantep Büyükşehir belediyesi 27 ülkeden 40 öğrenciyi ağırlıyor

Öğrencilere Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlatan Toprak, kent hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanı olduğu Türkiye Belediyeler Birliğince, Türkiye yerel yönetimlerinin uluslararası platformda tanıtılması ve yerel yönetimler arasında bağların güçlendirilmesi amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik olarak, 05-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek LOCALINTERNational 2018 yılı staj programı kapsamında 27 ülkeden 40 öğrenci, iki günlük gezi için Gaziantep’e geldi.

Kente gelen öğrencileri ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, belediyenin yürüttüğü çalışmaları aktararak, Türkiye’nin Suriye’deki iç savaş nedeniyle yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli mülteciyi ağırladığını hatırlattı. 2 milyon nüfuslu Gaziantep’in 500 bin Suriyeliye gönlünü açtığını kaydeden Toprak, bugüne kadar Türkiye’nin 30 milyar doların üzerinde mültecilere harcama yaptığını vurguladı.

Büyükşehir olarak, konut, sağlık, istihdam ve eğitim alanında artan sorunlar karşısında çok sayıda proje geliştirdiklerini bildiren Osman Toprak, “Gaziantep’te yaşayan 500 bin mültecinin yüzde 95’i Gazianteplilerle birlikte yaşıyor. Zamanla birlikte yaşama kültürü gelişti, bu da Gaziantep modelini oluşturdu. Türkiye’de, hiçbir belediyenin hastanesi yok ama bizim bir hastanemiz var, buradan Suriyeli vatandaşlarımız da yararlanıyor. Bu kadar sorumluluk alan, taşın altına elini koyan bir ülke, dünya devletlerince yalnız bırakıldı, mültecilerin yükünü yıllardır tek başına taşıyoruz. Geleneğimizden, kültürümüzden ve inancımızdan aldığımız güçle Suriyeli kardeşlerimize yardım etmeye devam edeceğiz. 30 milyar doların üzerinde para harcayan Türkiye, tüm dünyaya insanlık dersi verdi, ancak sürdürülebilirliği mümkün olmayan bir durumla karşı karşıyayız, hiçbir uluslararası kuruluştan yardım alamıyoruz, göstermelik olarak geliyorlar, fotoğraf karesinde görünüyorlar, başka da bir şey yapmıyorlar” dedi.

Toprak, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Kreatif Şehirler Ağında 116 şehir arasında yer almayı başaran Gaziantep’in eşsiz sofrasının markalaştığını sözlerine ekledi.

Programda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.