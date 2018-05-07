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07 Mayıs 2018 09:57

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "4’üncü Gaziantep Kitap ve Kültür Günlerine" büyük ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet İşleri Vakfı işbirliğiyle bu yıl 4’üncüsü organize edilen “Gaziantep Kitap ve Kültür Günlerine" Gaziantepliler büyük ilgi gösterdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

07 Mayıs 2018 09:57


70 edebiyatçı, 250 yayınevi ve 50 bin çeşit kitap, Gazi şehirle buluştu. 28 Nisan-05 Mayıs 2018 tarihlerinde açık tutulan kitap fuarını, 125 bin kişi ziyaret etti. Bir hafta boyunca kitapseverlerin adresi olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Meydan, kitap ve kültür günleriyle kitaplara doydu. Önceki yıllara göre olağanüstü bir ilgiyle karşılanan etkinlik, “Gaziantep Kitapla Buluşuyor” temasıyla kitapseverlerle doldu taştı. İnsan odaklı sosyal belediyecilikte önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, kültürel belediyecilikte de iddialı olduğunu gösterdi. “İnsan Okur” sloganıyla kitapseverleri, dördüncü kez kitapla kaynaştıran Büyükşehir, Türkiye’nin çeşitli bölgesinden gelen edebiyatçıları hem sevenleriyle buluşturdu, hem de kentin tanıtımına katkı sundu.


“Kitap, Medeniyetimizin Kapısıdır” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kitap okumanın, bilginin ve araştırmanın gücüne inandı, Gaziantep Kitap ve Kültür Günlerinin açılışından sonra da fuarın üzerinden elini çekmedi. Yoğun çalışma temposu arasında fırsat buldukça kitap fuarını gezdi, stantları tek tek dolaştı, yazarlarla ayaküstü sohbet etti. Okuyucuların ve yazarların memnun ayrıldığı etkinlik, kitap okuma alışkanlığın yeni nesle aşılanmasına dönük amacına ulaştı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 5’inci Gaziantep Kitap ve Kültür Günlerine yönelik çalışmalarına şimdiden başladı.




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