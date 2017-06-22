Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bayrama hazır

Ulaşım, güvenli alışveriş, mezarlık, turizm konusunda bir takım tedbirlerin yanında vatandaşlara kolaylıklar sunan belediye, 4 günlük bayram tatili ve öncesini huzurlu geçmesini sağlayacak önlemlerini aldı.

Bayramda Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve tramvaylar ücretsiz olurken, özel halk otobüsleri de indirimli hizmet verecek.

Ayrıca, ücretsiz otobüs seferlerine ek olarak arife gününde Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüsler Balıklı Meydanı’nda 06.00 ve 19.00 saatleri arasında her yarım saatte Yeşilkent ve Asri mezarlığa ücretsiz olarak taşıma hizmeti verecek.

10 bin adet çam ve gül fidanı dağıtılacak

Bayram boyunca 24 saat ekibiyle vatandaşa hizmet verecek Mezarlık Müdürlüğü, ayrıca akraba veya yakınlarını ziyaret edecek vatandaşlara Yasin’i Şerif hediye edecek.

Orta refüj düzenleme, asfaltlama ve temizlik çalışmalarının yapıldığı mezarlıklarda ayrıca, 24 saat anons sistemiyle Kur’an’ı Kerim okunacak.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, merkezdeki mezarlıklarda yaklaşık 10 bin adet çam ve gül fidanı ücretsiz dağıtacak.

Şikayetler “alo 153” bildirilebilecek

Bu arada Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren motorize, mobil, sivil ve resmi ekipler, dilenci, seyyar satıcı, işportacı gibi olumsuzluklara karşı tedbirler alırken, vatandaşın alışveriş yaptığı işletmelerde rutin denetlemelerin dışında, satışa sunulan ürünler ve satış ortamlarında denetimlerini sıklaştırdı.

Sivil ekip ve resmi kıyafetli zabıta ekipleri, trafiğe kapalı yaya bölgelerinde alışveriş yoğunluğu göz önünde bulundurularak, bayrama kadar 24 saat boyunca herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için görevlendirildi.

Ayrıca vatandaşlar bayramda yaşayacakları tüm olumsuzlukları Büyükşehir Belediyesinin “ALO 153” hattını arayarak bildirebilecek.