Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destekleriyle Arabanlı Çiftçilerin Yüzünü Güldürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde düzenlenen törende, Araban ilçesinin ayrıcalığı olduğunu ve Araban ve Arabanlıların kendileri için çok önemli belirterek, 100 tonu 'Ceyhan 99' yarı sert birinci sınıf ekmeklik buğday, 60 ton arpa olmak üzere toplam 160 ton tohum desteği yaptıklarını söyledi. Şahin, "'Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan iklim ve güneş bizim ülkemiz ve bölgemizde mevcuttur. Türkiye'nin en önemli kaynağının insan olduğunu dile getirerek, yola çıkarken insanı kalkındırmayı hedeflediklerini vurguladı. Göreve geldiği günden bu yana her zaman çiftçinin, üreticinin yanında olmaya gayret gösterdiğini anlatan Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerdeki çiftçilere destek için gerçekleştirdikleri projeler hakkında da bilgi verdi.

Yapımı tamamlanarak bir yıldan beri trafiğe açık olan Araban-Akbudak grup yolunun yapım süreci aşamasındaki çalışmalar hakkında da bilgiler veren Şahin, bu yolun genişlik ve kalitesini görenler şaşırıyor. Ekonomik nedenlerden dolayı yapımı uzayan Araban-Fakılı grup yolunda da önümüzdeki günlerde çalışmaların başlatılacağı müjdesini vererek grup yolu üzerindeki kırsal mahallelerin sakinlerini sevindiren Şahin, Gaziantep'te ne varsa Araban'da da olacak dedik ve yaptık. Elif kırsal mahallemizdeki yarım kalan cadde ve sokaklarının da yapılacağını belirterek, Araban ilçemizin kırsalındaki canlı hayvan besiciliğinde oğlak ölümleri yaşandığını öğrendim ve Tarım Daire Başkanı İbrahim Yılmaz'a oğlak ölümlerinin önlenmesi için çalışmalar başlatılması talimatını verdim. Başlattığımız çalışmalarla da şu ana kadar Araban ilçesindeki oğlak ölümlerinin yüzde 30'unu engelledik. Artık altyapı belediyeciği bitti. Önümüzdeki dönemde de inşallah insan odaklı çalışmalarımızı başlatacağız. Araban Kaymakamı Emin Bağlı ile yaptığımız görüşmelerde Çat mevkiinde geçtiğimiz yıllarda yapılan termal su arama çalışmalarına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yeniden başlayacağız" şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Arabanlı üreticilere 5 yıldır verdiği destekler için teşekkür eden Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan Başkan Şahin'e plaket vererek, Araban Ovası'nda yetişen meşhur Araban karpuzu ve kavunu hediye etti.

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir de Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ilçeye verdiği hizmetlerden bahsederek biz bu güne kadar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Fatma Şahin'in gölgesi bize yeter dedik ve Arabanlılar olarak sayın başkanım Şahin'in gölgesinde serinliyoruz. İlçedeki üreticilere 5 yıldır tohum, yem ve arıcılık desteği sağladığını anımsatarak katkılarından dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 320 Arabanlı çiftçiye 500'er kilo olmak üzere toplam 160 ton buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.