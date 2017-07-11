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11 Temmuz 2017 10:19

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Güzelyurt konutlarını satışa çıkarıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Güzelyurt Sosyal Konutları" tamamlanarak ihale usulüyle satışa çıkarıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Güzelyurt konutlarını satışa çıkarıyor

11 Temmuz 2017 10:19


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, son dönemde şehrin gelişmesi ve göçle beraber artan konut sıkıntısını gidermek için toplu konut projelerini hızlandırdı. Bu çerçevede Aydınlar, Seyrantepe ve Güzelyurt Mahallelerinde yaşanan sıkıntıyı çözümleyen Şahin, bölgeyi kentsel dönüşüm alanı içinde toplu konuta çevirdi. Yaklaşık 2 yıldır yapımı devam eden 11 bloklu Güzelyurt Sosyal Konutları tamamlandı ve satışa sunuldu. Gaziantep’in Doğu girişinde kentin algısını değiştirecek olan ve yapımına 2015 yılı mayıs ayı içerisinde başlanılan konutlar 10 Temmuz 2017 itibariyle satışı sunuldu. İlk etapta 222 adet 2+1 evlerin satışını yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, satışları açık teklif artırma usulü ile gerçekleştirecek. En düşük muhammen bedeli 100 bin TL olduğu konutların brüt 132 metre kare olduğu ve isteyen her vatandaşın ihale usulü ile alabileceği açıklandı.


İhaleyi kalan kişiler daire bedelinin yüzde 25’ini peşin, kalan kısmını ise 12 eşit taksitte ödeyecekler. Yapılacak olan ihale tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale bedelinin yüzde 25’ini, yüzde 6 kesin teminatı ve K.D.V., yüzde 1 tellâliye ile Gazete İlan Bedeli ve Damga Vergileri gibi ihale masraflarını ödeyerek sözleşme yapacaklar. İsteyen vatandaşlar, konutlardaki örnek daireler görevliler tarafından gezdiriliyor.


Başvurular ise 10-28 Temmuz tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa Birimi’ne yapılacak.




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