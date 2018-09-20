Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Minsk kenti arasında protokol imzalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Belarus'un Başkenti Minsk arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle Gaziantep'in 23'üncü kardeş şehri olarak belirlenen Minsk'le ekonomik, ticari ve kültürel açıdan ortak çalışma kararı alındı.

Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali etkinliklerine katılmak üzere Gaziantep'e gelen 22 kardeş şehir belediye başkanıyla Belediye Meclis Salonu'nda buluşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünya barışına yönelik birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi.

"Aynı iddiamız varsa hepimiz öz kardeşiz"

Belarus'un Başkenti Minsk'le kardeş şehir protokolü imzalanan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kardeşlik hukukunun önemine değindi. Gaziantep'in coğrafik ve stratejik özelliklerinden bahseden Şahin, "Bulunduğumuz coğrafyada bir taraftan yaşatmak bir taraftan ise kan, petrol ve enerji üzerine yapılmış hesaplar var. Şu anda bir tarih yazıyoruz yaşatanların, öldürenlerin iyilerin ve kötülerin tarihi yazıyoruz. Benim öz iki kardeşim var ama benim 23 öz kardeşim kadar yakın kardeşim var. Aynı karında olmamıza gerek yok aynı hedefe kilitleniyorsak aynı pencereden bakıyorsak aynı iddiamız varsa hepimiz öz kardeşizdir” dedi.

Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Ticaret Odası ile Ticaret Borsası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin de dahil olduğu Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivalle, Dünya genelinde 116 şehir arasına girerek UNESCO Kreatif Şehirler Ağı'na dahil olan Gaziantep'i bir kez daha uluslararası arenaya taşıyacaklarını söyledi.

Gaziantep'te, fıstık, Antep İşi, baklava, kutnu kumaşı, bakır el işçiliği, sedef el işçiliği, beyran, yuvalama, fıstık ezmesi, lahmacun, tırnaklı pide, bulgur, firik, katmer, köy kahkesi, şiveydizi, muska ve peynir gibi coğrafi işaretli 18 ürün bulunduğunu aktaran Fatma Şahin, “Dülük Antik Kenti, Hitit'lerin mirası Karkamış, Rum Kale, 3 bin yıllık heykel atölyesini barındıran Yesemek Açık Hava Müzesi, tarihi MÖ 300'lere dayanan Zeugma kalıntıları, Zooloji ve Doğa Müzesi gibi bölgenin arkeolojik ve tarihi zenginliğini yansıtan müzeleri, yüzyıllara meydan okuyan kalesi ve 3 büyük dini bir mozaik gibi bir arada tutan tarihi cami, kilise ve havralarıyla muazzam bir tarih ve kültür zenginliğini barındıran Gaziantep, UNESCO'nun dünya üzerinde titizlikle seçtiği Kreatif Şehirler Ağı'na katılan 116 şehirden biri olmayı başardı” ifadelerini kullandı.

"Benzer çok yönlerimiz var"

Belarus Minsk Belediye Başkan Vekili Alexander Krepak ise Gaziantep ile Minsk kentinin benzer çok yönlerinin olduğunu bildirdi. İmzalanan protololle ikili ilişkilerin hızla ilerleyeceğini sözlerine ekleyen Krepak, Gaziantep'te başlayan Uluslararası Gastronomi Festivali'nde bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti. Son zamanlarda Türkiye ile Belarus arasında sıcak ilişkilerin geliştiğini de aktaran Krepak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken sayesinde iki şehir arasında kardeş şehir projesinin hayata geçirildiğini hatırlattı. Krepak, Gaziantep ile Minsk kenti arasında imzalanan protokol kapsamında çizilen sınırlar zamanla daha da genişletilerek devam edeceğini sözlerine ekledi.

Programda konuşan Kıbrıs Lefkoşe Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Karadağ Kotor Belediye Başkanı Vladimir Jokiç, Fas Kenitra Belediye Başkanı Raşit Belamkissa veTunus Ariana Belediye Başkanı Fadhel Moussa, kardeş şehir projesinin önemine değindi. AK Parti Milletvekilli Derya Bakbak, Abdullah Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan ise konuşmalarında Gaziantep'i anlattı, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi.