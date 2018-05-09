5 milyon metreküp katı atığın depolanacağı kentin yüksek prestiji projesi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yeni çöp depolama etabıyla şehri buluşturmak için çalışmalar başlatan Büyükşehir Belediyesi, “Daha Temiz ve Sağlıklı Bir Gaziantep” adına kollarını sıvadı. Gaziantep Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Alanı 2’nci Etabına yönelik çalışmalar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü denetiminde hızlandı, çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan krediyle yapılacak merkez katı atık düzenli depolama sahasına: Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinden günlük yaklaşık 1700 ton katı atık getiriliyor. 7 yıl içerisinde alanda, 5 milyon metreküp katı atığın depolanacağı öngörülüyor.

Önceki gün depolama alanına gelen Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, sahanın genel durumu hakkında Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Ayrıca, Balıkesir Üniversite Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri de Türkiye’de iyi örnekler arasına giren Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Alanı 2’nci etabı gezdi.