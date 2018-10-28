Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir enerji dalında ödül aldı

Uluslararası İdealkent Ödülleri çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Enerji dalında ödül kazandı. Ödülü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aslan aldı.

Ödüle layık görülen projeler, Avrupa Konseyi binasında bir hafta boyunca sergilenecek.

İdealkent Dergisi tarafından düzenlenen İdealkent Ödül Töreni, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binasında gerçekleştirildi.

Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Sekreteri Yusuf Sunar, sürdürülebilir kentler ve kentlerde sürdürülebilirlik kavramlarının, uluslararası platformlarda sıkça tartışılmasının, sosyal, ekonomik ve çevresel sorumlulukları giderek artırdığını söyledi.

Uluslararası Adalet ve Eşitlik Konseyi (COJEP) Başkanı Ali Gedikoğlu ise, ödüllerin Avrupa Konseyi binasında verilmesinin önemine dikkati çekerek, ödül töreninin, gelecek yıllarda Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'yle birlikte yürütülerek, Avrupa Konseyi'ne üye ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini önerdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar da kongrenin şehirlerin geleceğine ilişkin önemli çıktılar üretmesi temennisinde bulundu.

Kaçar, "Bizim çabamız, gelecek nesillerin hakkına, hukukuna saygı duyarak yaşamak olmalıdır. Dünyanın gidişatına baktığımızda sürdürülebilirlik kavramı etrafında yapılacak değerlendirmelerin, kentlerimizin daha yaşanabilir mekanlar olmasını kolaylaştıracağı muhakkaktır" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Rami Şaylıman, temiz ve yeşil şehirlerin arttırılması gerektiğine dikkati çekerek, yerel yönetimlerin yenilikçi vizyonlar belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ise, Türkiye'de ilk kez kamu kurumunca hayata geçirilen Biyogaz Üretim Tesisi Projesinin ödüle layık görülmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Biyogaz tesisi projesi hakkında

Türkiye'de ilk kez kamu kurumunca hayata geçirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Biyogaz Üretim Tesisi, Oğuzeli ilçesi Gündoğan köyünde kuruldu. Bölgede önemli bir potansiyele sahip hayvansal atıkları değerlendirerek enerji ve organik atığa dönüştürülen Biyogaz Tesisinin çevreye büyük katkısı olacak. Tesiste, 70 ton büyükbaş süt hayvancılığından kaynaklanan sıvı gübre, 35 ton küçükbaş besi hayvancılığından kaynaklanan katı gübre, 40 ton tavukçuluktan kaynaklanan katı gübre, 5 ton da çim biçme atıklarından yararlanılacak. Mevcut atıklarla birlikte tesiste günlük 9 bin 939 metreküp biyogaz üretilecek. Böylece yıllık 8 milyon 234 bin 400 kilowatt elektrik, 8 milyon 836 bin 917 kilowatt eşdeğeri ısı üretilmesi öngörülecek.