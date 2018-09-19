Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ukrayna'da "Milli Gün" kutlamalarına katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsilen bir heyet, Ukrayna'nın bağımsızlığının 27'nci yıl kutlamalarına, kardeş şehir Kharkiv'de düzenlenen "Kurtuluş ve Bağımsızlık Günü" törenine katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yayımladığı mesaj ile krayna'nın “Kurtuluş ve Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Şahin, kardeş şehir Kharkiv'in Belediye Başkanı Gennadiy Kernes ve Kharkiv halkını selamlayarak, Kurtuluş gününü tebrik etti. Kutlamalara Gaziantepli bir müzik grubuyla renk kattıklarını aktaran Başkan Şahin, Kharkiv halkını kültür, sanat ve gastronomi şehri olan Gaziantep'e davet etti. Şahin'in mesajı yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı etkinlikte, Başkan Şahin'in mesajı dev ekranlarda yayınlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK)Müzik Grubu'nun seslendirdiği Türkçe şarkılar, yerli ve yabancı katılımcıların ilgisiyle karşılaştı. Türkçe şarkılarla eğlenen misafirler konser sonrası müzik grubuyla tanışmak için uzun kuyruk oluşturdu.

Kharkiv Başkan Vekili Igor Terekhov ise, konseri baştan sona takip ettiğini belirterek, kendilerine böyle bir jest yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Gaziantep'in kendileri için oldukça önemli bir kent olduğunu vurgulayan Terekhov, “Gaziantep ile işbirliği yapmaktan her daim mutluyuz, bugüne dek düşündüğümüz her şeyi gerçekleştirmiş olmaktan memnuniyet duyuyor ve Gaziantep'i yine en kısa süre içinde ziyaret edip Ukrayna'da bir Mozaik Çalıştayı gerçekleştirmenin planlamasını yapmak istiyoruz” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi heyetinin düzenlediği çalıştay, yoğun ilgi gördü. Çalıştay organizasyonuna katılan Kharkiv Belediye Başkanı Gennadiy Kernes, katılımcı tüm heyete teşekkürlerini sundu.

Gaziantep heyeti, Başkan Fatma Şahin adına Kahrkiv Başkanı Gennadiy Kernes'e yöresel hediye takdim etti.