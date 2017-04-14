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14 Nisan 2017 15:41

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Hüseyin Kalpar ile sözleşme imzaladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Hüseyin Kalpar ile sözleşme imzaladı

14 Nisan 2017 15:41


TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Oğuz Çetin’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 62 yaşındaki Hüseyin Kalpar’ı getirdi. Başkan Osman Toprak’ın da katıldığı törende, Kalpar,


1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.


Hüseyin Kalpar hocanın Gaziantep’in yetiştirmiş olduğu en önemli spor adamlarından biri olduğunu söyleyen Başkan Toprak, ”Hocamız gerek oyunculuğu döneminde gerekse hocalığı döneminde çok büyük başarılara imza atmış spor kamuoyunun yakından tanıdığı ve takdir ettiği bir şahsiyet. Hocamızla beraber çalışıyor olmak Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Gaziantepspor’a güç katacaktır. Biz ona inanıyoruz” dedi.



"İnşallah başarılı olacaktır"


Toprak, sadece takımın bulunduğu zor durumdan kurtarmak adına hocaya teklif götürmediklerini belirterek şunları kaydetti:


“Bundan sonraki planlamamızda gelecek yıl ve ondan sonraki yıllarda uzun süreli altyapıyı da hocamıza emanet ediyoruz. Kalpar’dan Gaziantep’e yeni futbolcular kazandırılması noktasında gayretlerini bekliyoruz. İnşallah başarılı olacaktır. Hem kendisi açısından hem kulüp ve şehrimiz açısından atılmış olan bu imzanın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizlerin teklifini kabul ettiği için de kendisine tekrar teşekkür ediyorum.”



Kalpar: “İnancımızı ortaya koyarak bu görevi seve seve kabul ettim”


Tekrar yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu belirten Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, ”Konu Gaziantepspor olunca ben de Gaziantepli olduğum için ne şartlar olursa olsun görevi kabul etmem gerekiyor. Önemli olan buranın futboluna, sporuna katkı sağlamak. Şu anda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor gerçekten zor durumda. Madem ki bana ihtiyaçları var; ben de seve seve başarılı olma adına bu görevi kabul etmek istedim” diye konuştu.




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