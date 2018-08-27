Gaziantep Büyükşehir’den tenis kompleksi

Gaziantep Büyükşehir, yepyeni bir spor kompleksini hizmete sunacak.

Yaklaşık 750 bin gencin yaşadığı Gazi şehir, sanayi, kültürel ve gastronomi kimliğine, “Gençlik Kenti” unvanını ekleyecek. Spor tesisi sayısını arttırarak gençler için yeni alanlar açan Büyükşehir Belediyesi, modern bir tenis kompleksini şehrin envanterine yazmaya hazırlanıyor. Genç potansiyelden yararlanamazsak tüm dünyada sorun alanı olarak görülen uyuşturucu, sigara, alkol ve şiddetle uğraşmak zorunda kalabileceklerini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatı doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran Fen İşleri Daire Başkanlığı, tenis kompleksi inşaat çalışmalarını tamamlayarak, önümüzdeki aylarda modern bir spor alanını hizmete alacak.

Toplam 2 bin 500 metrekare alana kurulacak olan ve inşaatı devam eden komplekste 6 adet açık tenis kordu, bir adet duvar tenisi kordu, 2’şer adet oyun ve fitness alanı, koşu yolu, dinlenme alanı, kafeterya ve süs havuzu yer alacak.