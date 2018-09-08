Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Özaygut, muhtarlar ile buluştu

GDK Bölge Başkanlığında verilen kahvaltıya Şahinbey ilçesi muhtarları büyük ilgi gösterdi. Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, muhtarlarla yapılan istişare toplantısında, konfederasyonun çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdikten sonra, muhtarlar da kendi bölgeleri ile ilgili sorunları dile getirdi. Gaziantep’in sorunlarının çözülmesi ve kentin her alanda atılım yapması için en geniş çerçevede ortak akıla ihtiyaç duyulduğunu belirten Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, "Gaziantep ülkemizin göz bebeği şehirlerinden birisi. Konfederasyon olarak güçlü bir Gaziantep lobisi için en üst düzeydeki yöneticilerimizden muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm kesimlerle istişare ve işbirliğine büyük önem veriyoruz. Gaziantep bizim sevdamız. Gaziantep’e hizmet etmek isteyen tüm kurum ve kuruluşlar ve vatandaşlarımızla işbirliğine hazırız. Daha güçlü bir Gaziantep için işbirliği ve güç birliği yapmalıyız. Gaziantep Dernekler Konfederasyon olarak Gaziantep’in sorunları için tüm enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Genel Başkan Özaygut, 18-23 Eylül tarihlerinde Kocaeli’nde düzenlenecek olan Gaziantep Tanıtım Günleri ile ilgili de muhtarlara bilgi verdi. Başkan Özaygut, "Gaziantep, herkesin merak ettiği, gezmek görmek istediği ve dünyaca ünlü lezzetlerini tatmak istediği bir şehir. Bu nedenle bizim geleneksel olarak düzenlediğimiz tanıtım günleri Gaziantepli olan ve olmayan vatandaşlardan çok büyük ilgi görüyor. İnsanlar programlarını bizim etkinliğe göre ayarlıyor. 18-23 Eylül tarihlerinde de Kocaeli’nde tanıtım günleri düzenliyoruz. Tanıtım günlerinde gastronomi, tarih, kültür, el sanatları, konserler, yarışmalar, halk oyunları gibi başta olmak üzere Gaziantep’e özgü ne varsa Kocaeli’nde olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da davetli olduğu bu etkinliğe herkesi bekliyoruz" diye konuştu.