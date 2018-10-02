Gaziantep dernekler konfederasyonundan öğrencilere kırtasiye yardımı

Gaziantep dernekler konfederasyonu Gaziantep’te ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerine kırtasiye dağıtımına başladı.
Gaziantep dernekler konfederasyonu Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerine kırtasiye dağıtımına başladı.
Konfederasyonu halkın içerisinde gıda, kömür, kırtasiye yardımların sosyal dernekçilik örneği sergiliyor. Gaziantep Bölge kadın kolları başkanı Özlem Emer ve Bölge Başkanı Mehmet Ali Kuş yardımların devam edeceğini belirterek, emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkür etti.