Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırı davası

Canlı bomba İsmail Güneş’in babası savunmasında, “Keşke oğlum şehit olsaydı da benim de göğsüm kabarsaydı” dedi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve aralarında 19 Mayıs 2016 tarihinde evine yapılan operasyonda kendisini patlatarak 3 polisin yaralanmasına neden olan Yunus Durmaz’ın eşi Nesibe Durmaz, kardeşi Hacı Ali Durmaz’ın ile 1 Mayıs 2016’da Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne intihar saldırısı yapan İsmail Güneş’in eşinin de bulunduğu 39’u tutuklu 110 sanıklı duruşma devam ediyor.

1 Mayıs 2016’da Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik intihar saldırısı yaparak 3 polisin şehit olmasına neden olan canlı bomba İsmail Güneş’in babası tutuksuz sanık Süleyman Güneş, savunmasında oğlunun aslında çok iyi biri olduğunu ifade ederek, “Bu olayda sadece benim ve şehit polislerin ailelerinin ciğeri yandı. Kim oğlumu bu hale soktu ise, yardım yataklık etti ise, Allah onlarında ciğerini yaksın. Keşke oğlum şehit olsaydı da benim de göğsüm kabarsaydı gurur duysaydım. Ama ben oğlumun cenazesini bile gidip almadım. Aile mezarlığım var, oğlum kimsesizler mezarlığında yatıyor. Bu olay dolayısıyla, devletime, eşime, dostuma mahcup oldum, başım önümde geziyorum. Bende ailem de bu örgüte karşıyız, onlar aldatılmış insanlardır, hepsine lanet okuyorum’’ ifadelerini kullandı.

Suriye’de çatışma bölgesinde öldürülen DEAŞ mensubu Selçuk Durdu’nun babası tutuksuz sanık Durmuş Durdu ise yüzüne okunan “Ülke genelinde eylem yapma potansiyeli en yüksek olan kişilerden’’ olduğu iddialarını kabul etmedi.

Çeyiz sandığındaki bomba düzenekleri

Tüm tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasının ardından dinlenen tanık Ş.Y. patlayıcıların bulunduğu garajı kendisinin kiraya verdiği iddiasını kabul ederek, “Ben Şaban ile birlikte emlakçılık yaparım. İddianamede adı geçen garajı Resul Tutmaya geldi. Resule garajı 4-5 aylığına kiraladık. Parasını peşin ödedi. Daha sonraki kiraları ödemeyince kendisini aradık, ulaşamadık daha sonra tutuklandığını öğrendik. Resul daha önce bir kere Yakup’la birlikte geldiği için bizde Yakup’u aradık, o da Yakup tutuklandı. Sizde garajı açın dedi. Biz kendisine anahtarın olmadığını söyleyince bir şekilde açın bakın dedi. Daha sonra bizde girdik, içeride iki tane çeyiz sandığı vardı. İçerisinde kablo ve bazı paketler vardı. Bizde tekrar Yakup’u arayarak eşyalarının olduğunu söyledik. O da bize bekleyin birkaç arkadaşını tanıyorum, söyleyeyim gelsin alsınlar dedi. Bizde bir hafta sonra garaja geldiğimizde sandıklar duruyordu ancak içerisindeki malzemeler yoktu’’ ifadelerini kullandı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma tüm tutuksuz sanıkların savunmalarının ardından avukatların beyanı ile devam etti. Duruşma yarın sabah iddia makamının mütalaası sonrası ara karar verilmesi için Cuma gününe ertelendi.