Gaziantep Emniyeti Bayrama hazır

25-26-27 Temmuz 2017 tarihleri arasında kutlanacak olan " Ramazan Bayramı " nedeniyle, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü vatandaşların rahat ve huzur içinde güvenli bir bayram geçirebilmelerini sağlamak amacıyla, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri başta olmak üzere, tüm birimlerce genel güvenlik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda bayram öncesinde,başta otobüs terminali, kırsal terminal, havalimanı ve alışveriş merkezleri olmak üzere, halkın yoğun olarak bulunabileceği yerlerde motorize ekipleri takviye olarak yaya devriyelere çıkartılarak muhtemel hırsızlık olaylarına karşı tedbirleri alındı.Gaziantep Asri Mezarlığı ve Yeşilkent Mezarlığında, arife günü ziyaretlerinin yoğun olması nedeniyle mezarlıklar çevresinde gerekli asayiş ve trafik tedbirleri alınmaya başlandı.

şehir içi ana güzergahlar başta olmak üzere, şehirlerarası karayollarında trafik kontrolleri yapılarak gerekli trafik tedbirleri alındı.

Bayram Süresince, bayram Namazı nedeniyle tüm camilerde gerekli emniyet ve trafik tedbirleri alındı. Bayram münasebetiyle çok sayıda vatandaşın İl dışına çıkacak olması tüm birimleri kapalı olan ev ve işyerlerinde muhtemel hırsızlık olaylarına karşı önlemler arttırıldı.Şehitkamil ve Şahinbey Devriye ekipleri bölgelerinde bulunan parkları ve AVM Civarlarını sık sık kontrol ederek, şüpheli şahıslara karşı duyarlı bulunacak.

Bayram Sonrasında ise,bayram tatili süresince İl dışına giden vatandaşların geri dönmeye başlamaları ile oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı hava limanı, şehirlerarası terminal, kırsal terminaller ve şehirlerarası yol güzergahlarında gerekli trafik ve asayiş tedbirleri alındı. Gaziantep giriş-çıkışlarında 24 saat esaslı uygulama noktalarında polis kontrollerinin planlaması yapılıp, sürekli kontrolleri devam edecek.

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren Asayiş ve Trafik yönünden gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Bayram öncesinde yola çıkacak olan vatandaşlara uykusuz yola çıkmamalarını, trafik kurallarına uymalarını, sağ salim sevenlerine kavuşmaları uyarısında bulunarak, vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk, esenlik ve kazasız günler dilerim" dedi.