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25 Temmuz 2018 11:42

Gaziantep emniyeti uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliğine bağlı Narkotim ekiplerince, Güneykent Mahallesi 102225 nolu sokak üzerinde durumundan şüphelenilen M.

Gaziantep emniyeti uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

25 Temmuz 2018 11:42

F.B isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında, 4 adet beyaz kağıda ve 1 adet de sigara kağıdına sarılı vaziyette toplamda 5 adet 11.95 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Şüpheli şahıs yapılan görüşmelerde, bahse konu uyuşturucu maddeyi E.B isimli şüpheli şahısın Güneykent mahallesinde bulunan ikametinden temin ettiğini beyan etmesi üzerine, E.B. isimli şüpheli şahsın ikametine yapılan operasyonda, alüminyum folyoya sarılı vaziyette 1.80 gram metamfetamin maddesi, beyaz jelatine sarılı vaziyette 2.30 gram esrar maddesi, kavanoz içerisinde 95 gram esrar maddesi ve 290 TL para ele geçirildi.



Yasal işlemler sonrası her iki şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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