Gaziantep emniyeti uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

F.B isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında, 4 adet beyaz kağıda ve 1 adet de sigara kağıdına sarılı vaziyette toplamda 5 adet 11.95 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs yapılan görüşmelerde, bahse konu uyuşturucu maddeyi E.B isimli şüpheli şahısın Güneykent mahallesinde bulunan ikametinden temin ettiğini beyan etmesi üzerine, E.B. isimli şüpheli şahsın ikametine yapılan operasyonda, alüminyum folyoya sarılı vaziyette 1.80 gram metamfetamin maddesi, beyaz jelatine sarılı vaziyette 2.30 gram esrar maddesi, kavanoz içerisinde 95 gram esrar maddesi ve 290 TL para ele geçirildi.

Yasal işlemler sonrası her iki şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.