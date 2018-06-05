Gaziantep emniyetine bombalı araçlı saldırı davasında karar çıktı

Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs 2016’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, aralarında polislerin de bulunduğu 34 kişi yaralanmıştı. Örgütün sözde Türkiye emiri Yunus Durmaz’ın belirlenen adresine düzenlenen operasyonda ise Durmaz, üzerindeki bombayı patlatmış, eşi Nesibe Durmaz ile kardeşi Hacı Ali Durmaz gözaltına alınmıştı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar verildi. 5 sanık 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis ile cezalandırıldı.

“Eşimle evlilik sorunu yaşıyordum”

DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Yunus Durmaz’ın eşi tutuklu sanık Nesibe Durmaz, eşi Yunus Durmaz ile sorunlu bir evlilik yaşadığını söyledi. Durmaz, “Eşimin baskısı nedeniyle kendisinden ayrılamıyordum. Ben suçsuzum. Terör örgütü ile bağlantım yoktur” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık ifadelerinin ve avukat savunmalarının ardından sanık Emin Kepel’e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl 9 ay, sanık Hanifi Küplü’ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Yunus Durmaz’ın eşi sanık Nesibe Durmaz’a ise 4 yıl 2 ay hapsi cezası verilerek, yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesi kararlaştırıldı.

Mahkeme, diğer 13 sanık hakkında ise yeterli delil bulunamadığından beraatına karar verdi.