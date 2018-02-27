Gaziantep fotoğraflandı

kuruluş Yılı etkinlikleri çerçevesinde açılan ‘Gaziantep’te Yaşam’ konulu fotoğraf sergisinde Gaziantep’in sosyal, kültürel ve tarihsel yaşamı fotoğraf karelerine aktarıldı.

Gaziantep’in ilk Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD)’ın 30. Kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Gaziantep’te Yaşam’ konulu fotoğraf sergisi, Kültür ve Turizm il Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, Şahinbey Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Kalkan ve çok sayıda fotoğraf sanatçısının katılımı ile açıldı.

Gaziantep Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, açılışta yaptığı konuşmasında fotoğrafın geçmişten geleceğe bir köprü ve çok iyi bir tanıtım aracı olduğunu söyledi. Öztürk, “Gaziantep’in her anlamdaki güzel yönlerini fotoğraf kareleri belgeleyen ve zamanı durduran fotoğraf sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Gaziantep’in güzel fotoğraf karelerini medyada veya sosyal medyada gören insanlar buralara turistik gezi düzenliyorlar. Dolayısıyla fotoğraf sanatçıları turizme büyük katkı sağlıyorlar. Sergiye emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.

Geleceğe Belge Aktarıyoruz

Gaziantep İl Halk Kütüphanesi Güzel Sanatlar Galerisindeki sergide konuşan GAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yelken, “Gaziantep’teki fotoğraf sanatının gelişmesi için çeşitli çalışmalar ve projeler yürüttüklerini vurgulayarak,“Gaziantep’in sosyal, kültürel ve tarihsel yaşamını fotoğraflarla geleceğe aktarmak istiyoruz. Bu anlamda da fotoğraf önemli bir belge niteliği taşımaktadır. Dernek üyesi arkadaşlarımızla birlikte Gaziantep’i tanıtan ve güzelliklerini ortaya koyan bir sergi açtık. Bu sergiye tüm Gazianteplileri bekliyoruz” diye konuştu.

GAFSAD olarak temel fotoğraf eğitimlerinin yanı sıra, her perşembe dernek gösteri salonunda fotoğraf gösterisi ve söyleşisi de yaptıklarını anlatan Yelken, “Zaman zaman Usta fotoğraf sanatçılarını Gaziantep’e davet ederek onların bilgi birikimi ve tecrübelerinden faydalanıyoruz. Hafta sonları çevre il ve ilçelere çekim gezileri yapıyoruz. Bu anlamda da fotoğraf severleri derneğimize bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir, Abdullah Bulut, Ahmet Küçükaydın, Prof. Dr Ali Muhammet Bayraktaroğlu, Öğr. Gör. Bayram Bozhüyük, Cuma Kara, Deniz Yücel, Ebru Sarıkaya, Esin Erim, Ferhan Çetindağ, Fırat Kıztanrı, Halil Gül, Hasan Yelken, İhsan Üçtaş, Mehmet Budak, Mesut Özeren, Meryem Demirci, Mete Kışlal, Murat Demirkıran, Müslüm Yaşargün, Nezahat Çiçek, Ozan Kalendergil, Ramazan Haskanlı, Saadet Dikici, Sezi Yelken, Tuncer Nazlı, Yakup Yener’in fotoğraflarının yer aldığı‘’ Gaziantep’te Yaşam’’ konulu sergi Gaziantep Güzel Sanatlar Sergi Salonunda 26 Şubat - 6 Mart 2018 tarihleri arasında gezilebilecek.