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08 Ağustos 2018 13:32

Gaziantep, geleceğin aşçılarını yetiştiriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi (MUSEM) tarafından geleceğin şeflerini yetiştirmek amacıyla açılan kurslardan yararlanan 50 çocuğa katılım belgesi verildi.

Gaziantep, geleceğin aşçılarını yetiştiriyor

08 Ağustos 2018 13:32


Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı’nda 116 şehir arasında yer almayı başaran Gaziantep, geleceğin şeflerini yetiştirmek, eşsiz Antep sofrasını gelenekten geleceğe taşımak amacıyla çalışmalara devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesince kentin yemek kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek için kurulan MUSEM, yaz kurslarında “küçük şeflere” eğitim veriyor. Yetişkinlere, üçer aylık dönemler halinde aşçılık eğitimi veren merkez, yaz boyunca 6-14 yaş grubu çocuklara, Gaziantep mutfağının zenginliğini keşfetme fırsatı sunuyor. Merkezde, çocuklar hem yöresel yemekleri öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi’nde Haziran- Temmuz döneminde geleceğin şef adayları, sevdikleri Antep yemeklerini hazırlamayı, pişirmeyi öğrendi, mezun oldu, başarılarını aldıkları katılım belgesiyle taçlandırdı.


Öte yandan, Gaziantep mutfağına yönelik verilen eğitimler devam ediyor.




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