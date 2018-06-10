Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasının temeli törenle atıldı

Gaziantep Havalimanı terminal binası temel atma töreni Bakan Arslan ve Bakan Gül’ün katılımıyla gerçekleşti. Adalet Bakanı Gül, Gaziantep’e önemli bir yatırım yaptıklarını belirtirken, Bakan Arslan ise, Gaziantep’e 15 yılda 30 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını ifade etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’e çok önemli bir yatırım yaptıklarını belirterek, “Bugün Gaziantep’imiz için çok önemli yatırımların açılışı ve temel atma törenleri için bir araya geldik. Az önce izlediğimiz köprülü kavşak Gaziantepliler için hizmete açıldı bununla birlikte 5 kavşak hizmetinize açıldı. Çok hızlı bir şekilde yatırımlarımız devam ediyor. Gaziantep 10 milyon yolcusuna ulaşarak Türkiye’nin sanayide nasıl lokomotifi ise ulaşımda da olacak. Daha fazla iş yapmak istiyoruz, daha fazla organize sanayi fabrika olsun istiyoruz. Gaziantep bölgenin parlayan yıldızıdır. Gaziantep’in lojistik üssü için yer tahsis edeceğiz. Mevcut havaalanımızda otopark sorunu vardı vatandaş geldiğinde eziyet çekiyordu. Bugün 2 bin 500 otoparklık bu tesisin temelini atıyoruz. Burası genişlemeye müsait bir alana sahiptir. Bu hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“15 yılda Gaziantep’e 30 milyarlık yatırım”

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise Gaziantep’e 30 milyarlık yatırım yaptıklarını belirterek, "Gaziantep’in ulaşımını çok önemsiyoruz. Son 15 yılda Gaziantep’e 30 milyarlık yatırım yaptık ve bunun 5 milyardan fazlası bakanlığımız tarafından yapılmış. Geçen Nisan ayında Gaziray’ın temelini atmıştık. İnşallah Gaziray’ın ilk etabını 10 kilometresini bu sene sonunda hizmete verip geriye kalan 15 kilometresini önümüzdeki yıl bitirip 25 kilometreyle sizlere hizmet edeceğiz. Havalimanı terminalinin temelini atıyoruz hayırlı uğurlu olsun. Yeşilvadi ve Beylerbeyi kavşağını hizmete sunmuş oluyoruz. Gaziantep’e yapılan yatırımların arkasının devam edeceğini hepinizin bilmesini isterim. 2003 yılında yılda 223 bin kişi Gaziantep Havalimanı’nda uçakla seyahat ederken, şimdi bu rakam 2 milyon 630 bine geldi. İnşallah iç hat dış hat üst üste koyarsanız 10 milyon yolcuya hizmet edecek terminaller yapıyoruz. Gaziantep’in büyümesi ve gelişmesine inanıyoruz. Bu sene Gaziantep’teki hava yolu gelişmesi yüzde 25 artmış durumdadır. 2003 yılında sadece Ankara ve İstanbul’a uçuş varken, bugün birçok ile uçuşlar var. Bu projeyi 283 milyonla ihalesini yaptık. İnşallah sizlerle beraber temelini atıyoruz. Yeni yapacağımız terminalin büyüklüğü 67 bin metrekaredir. Mevcut havalimanımızı da yenileyip dış hat olacak şekilde yapacağız. Şu anda karayolu alanında inşaatı devam eden 12 tane projemiz var. Rakamsal bedeli 800 milyon TL’dir. 300 milyon harcanmış 500 milyon daha harcayarak bu projeleri bitireceğiz. Hızlı tren alanında da çalışmalar başladı etap etap yürüyor. Sadece bu projenin bedeli 3 milyar 810 milyon TL’dir. Adana Gaziantep arasında 315 kilometre olan demiryolunu 235 kilometreye düşürmüş olacağız. 5 saat 15 dakika olan seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşürmüş olacağız” şeklinde konuştu.

“Biz proje yapacağız diyoruz bazıları yıkacağız diyor”

Arslan, proje yapacaklarını söyledikçe birilerinin yıkacağını söylediğini belirterek, “Seçim beyannamemizde Cumhurbaşkanımız ’proje proje’ diyor. Bu projeler ülkemizi ilk 10 ekonomi içine sokacak projelerdir. Birileri de çıkıp seçim beyannamesini açıkladılar. Ama dertleri Cumhurbaşkanımız olduğu için Cumhurbaşkanımız ’yapacağız’ diyor, bunlar tam tersini savundukları için ’yıkarız’ diyorlar. Türkiye büyüdükçe bu büyümenin önüne set vurmak isteyenleri anlayışla karşılıyoruz. Çünkü onların kendi aralarında paylaşmaya alıştıkları pastadan Türkiye büyük pay alacak. Ama içimizdeki hainleri anlamak mümkün değildir” diye konuştu.

Temel atma törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve milletvekili adayları, MHP Gaziantep 1. Sıra Milletvekili Adayı Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.