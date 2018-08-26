Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne yeni maymun evi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde yapımı devam eden yeni Şempanze Adası’nda neredeyse sona gelindi. 5 dönüm arazi üzerine yapılan yeni şempanze ve maymun evinde hem yazlık hem de kışlık barınak yapımı devam ediyor.

9 şempanze için tasarlanan kışlık barınakta alttan ısıtmanın yanı sıra kırılmaz camlar ile tasarlanan bölmelerde ziyaretçiler şempanzeleri daha rahat görme imkanına sahip olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Demir parmaklıklar arasında ziyaretçilerimiz hayvanları görmekte zorluk çekiyorlardı. Artık dünyada da cam uygulanmaya başlandı. Biz de yeni barınaklarımızda kırılmaz camlar kullanmaya karar verdik” dedi.

“Adada şelaleler, göletler ve havuzlar olacak”

Doğal hayata uygun olarak tasarlanan şempanze ve maymunların yeni evinin yazlık kısmında ise, hayvanların yüzebilmeleri için havuzlar, göletler ve şelalelerin yer alacağını belirten Özsöyler, “Bizim maymun evimiz yaklaşık 20 yıllıktı. Bunun üzerine yeni bir şempanze adası yapmaya karar verildi. Bunun içinde 5 dönümlük bir arazi ayırdık. Bu arazide 2 buçuk dönüm yazlık 2 buçuk dönüm kışlık olmak üzere şempanze ve maymunlara bir ada yapmaya karar verdik. Maymunlara burada daha rahat ve kendi doğal ortamlarına uygun barınaklar dizayn ettik. Burası alttan ısıtmalı bir ada. Yazlık bahçelerinde ise, yüzebilmeleri için havuzlar, göletler, şelaleler olacak” şeklinde konuştu.

Minik şempanze Can’a yeni barınak

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde dünyaya gelen ve annesinin bakmadığı Can isimli minik şempanze için ise, ayrı bir bölüm hazırlanıyor.

Özsöyler, “Yaklaşık 9’a yakın şempanze bulunmaktadır. Bir de Gaziantep’te doğum yapan Can’ımız var. Burada Can’a yeni bir barınak yapıp onu da buraya getireceğiz” diye konuştu.

Öte yandan, yapımı devam eden yeni maymun adasının inşaatının 1 ay içerisinde bitmesi bekleniyor.