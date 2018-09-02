Gaziantep hızlı ve ucuz ulaşıma kavuşacak

Başkan Şahin, Gaziray-Metro yatırımıyla Gaziantep’in daha hızlı ve ucuz ulaşıma kavuşacağını bildirdi.

Mutfak Sanatları Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Şahin, Gaziantep aşkıyla çıktıkları hizmet yolunda önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, Gaziantep’in geleceğini yakından ilgilendiren çok ciddi projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye’nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımlarından olan "Düzbağ İçme Suyu Projesi" hakkında bilgiler veren Şahin, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ beldesinden doğan ve Fırat Nehri’nin bir kolu olan Göksu Çayı’nın suyunu Gaziantep’e akıtacak proje kapsamında yürütülen çalışmaların yüzde 80’inin bitirildiğini kaydetti. Şahin, “Gaziantep’in içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan 1 milyar liralık bütçeli dev projeyle 3 bin 600 metre uzunluğunda, 5,6 metre çapında açılacak tünel açtık. Projenin yüzde 80’i tamamlandı. Bu proje, şehrin hayatı projelerinden bir tanesidir. Gaziantep’te, bir damla su; bir gram altın, bir damla petrol kadar önemlidir. Eski Türkiye’de hayal dahi edilemeyecek bu çalışmada, 5 kilometre tünel açtık. Bir sevdanız varsa, Ferhat’ın Şirin’e olan aşkıyla, dağları delersiniz. 25 Aralık 2018’de Fırat’ın suyunu Gaziantep’e akıtacağız” dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle yürütülen 50 bin konutluk "Kuzey Şehir" projesi, Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alanda kurulacağını aktaran Başkan Şahin, projenin Türkiye’nin en büyük toplu konut projelerinden biri olduğunu söyledi.

Şahin, 4 yıl önce yola çıkarken Gaziantep’te çok büyük bir konut açığı olduğunu ve geçmişle geleceği birleştiren bir şehir kurulması gerektiğini söylediğini anımsattı.

"Konut ihtiyacını karşılamak zorundayız"

Öncelikle nasıl bir şehir kurulması gerektiğiyle ilgili planlamaların yapıldığını anlatan başkan Fatma Şahin, "TOKİ tarafından 5 katlı, 2+1, 3+1 ve 4+1 evleri içeren güzel bir tasarım yapıldı, Kuzey Antep, şehircilik açısından çok önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak yol, altyapı hizmetlerini yapıyoruz. 3 bin konuta 30 kat talep geldi. Nasıl bir konut ihtiyacı olduğunu varın siz düşünün. Kent çık hızlı büyüyor, o yüzden sürekli konut yapmalıyız, ihtiyaçları karşılamak zorundayız" diye konuştu. “Büyükşehir tarafından yapılan 12 köprülü kavşakla şehir içi trafiği rahatlatıldı. Bir dönemde bu kadar kavşak bitiren başka bir belediye yoktur” diyen Şahin, sözü Gaziray-Metro projesine getirdi.

Fatma Şahin, şöyle devam etti:

"1,5 milyar liralık dev yatırımlı Gaziray-Metro projesiyle, Organize Sanayi Bölgesine (OSB) hızlı ve ucuz ulaşıma geçiş sağlanacak, şehir merkezindeki ulaşım yoğunluğu azaltılacak. Gaziantep’e taşımak için TCDD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasındaki işbirliğinde Gaziray-Metro Projesi uygulamaya alıyoruz. Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için yeterli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında Başpınar- GATEM- Oduncular Sitesi arasında sinyalli ve elektrikli yeni demir yolu inşa edilecek. Projede, 2 banliyö hattı ve 2 hızlı tren hattı olmak üzere 25 kilometrelik güzergaha, toplamda 112 kilometre yeni demir yolu yapılacak. Gaziantep gar sahası şehir içi ulaşımla entegre hale getirilerek transfer merkezine dönüştürülecek. Böylece, Başpınar- GATEM- Oduncular Sitesi arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya düşecek. Gaziantep, bu yatırımla daha hızlı ve ucuz ulaşıma kavuşacak.”

AK Parti Gaziantep milletvekili Nejat Koçer ise, birlik ve beraberlik içerisinde önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci de Gaziantep için gecesini gündüzüne katarak çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürü bir borç bildiğini söyledi.