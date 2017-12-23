Gaziantep ile Bağdat arasında iyi niyet anlaşması imzalandı

Buna göre iki kent turizm, kültür, sağlık, gastronomi ve mozaik gibi birçok alanda karşılıklı paylaşımda bulunacak.

Büyük bir savaştan çıkan Irak’ın yeniden inşasına bir tuğla da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi koyacak. Karşılıklı iyi niyet esasına dayanan anlaşmayla Büyükşehir, Irak’ın başkenti Bağdat’a Gaziantep’in kültürünü, tarihini ve eşsiz sofrasını taşıyacak. Gaziantep ile Bağdat arasında iyi niyet anlaşması Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in makamında imzalandı.

Her türlü yardıma hazırız

İmza töreni öncesinde konuşan Şahin, Bağdat Valilik Konseyi Başkanı Dr. Riyadh Nasir Al Alhadh başkanlığındaki heyete Gaziantep’i anlattı.

Belediye olarak Irak’a gerek altyapı gerekse üst yapı çalışmalarında yardımcı olacaklarını söyleyen Şahin, “Gaziantep, büyük bir ekip, güçlü bir ailedir. Zor bir dönem geçirdik, hem sınırda yaşanan istikrarsızlık hem de 500 bin mülteci, şehrin yaşamını direkt olarak etkiledi. Ekibimle krizi çok iyi yönettik, kabuğumuza çekilmedik, çalıştık, önemli projeler ürettik, uluslararası alanda öne çıktık” dedi.

İlişkiler ivedilikle güncenlenmeli

Bağdat Valilik Konseyi Başkanı Dr.Riyadh Nasir Al Alhadh ise Gaziantep’in çok akıllıca planlandığını belirterek, Gaziantep ile Bağdat arasındaki ikili ilişkilerin ivedilikle güncellenmesi gerektiğini aktardı.

Alhadh, Irak ile Gaziantep arasındaki demiryolu ve karayolu bağlantısını güçlendirerek ilişkileri zenginleştireceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Başkan Şahin ve Nasir Al Alhadh iyi niyet anlaşmasını imzaladı. Anlaşma çerçevesinde, Bağdat ve Gaziantep şehirleri kardeşlik ve iyi niyet temaslarını güçlendirecek. İki şehir, bilim, teknoloji, ticaret, ekonomik ve kültürel alanda işbirliği sağlayacak.

Karşılıklı paylaşımlar olacak

Her iki kentin kalkınması adına turizm, sanayi, tarih, ekonomi, çevre, kültür, sağlık, spor, eğitim, gastronomi ve mozaik alanlarda karşılıklı paylaşımda bulunulacak. İki şehrin endüstriyel potansiyelinin gösterileceği sergi ve fuarlar ile yerel ekonomilerini güçlendirilmeleri sağlanacak. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla taraflar, şirketlerin uluslararası piyasalara girmesine yönelik hedeflerini destekleyecek.

Ortak projeler üretilecek

İki şehir arasında çeşitli turistik aktivitelerin düzenlenmesi konusunda destekler sunulacak. sosyal faaliyetler geliştirilecek, deneyim paylaşımı amaçlı teknik geziler düzenlenecek. Tarihi alanların ziyareti, gastronomi, ekolojik turizm, kültürel mirasın promosyonu ve korunması için farklı başlıklarda turistik faaliyetler geliştirilecek. Şehirler arasında bilgi değişimi ve sürekli işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak için ortak projeler üretilecek.