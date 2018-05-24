Gaziantep İMO Türkiye’nin her yerinde

İnşaat mühendisleri son olarak Türkiye’nin en önemli projeleri arasında yer alan 3’üncü Havaalanı ve Kuzey Marmara Otobanı ile Bahçe-Nurdağı Varyant Projesine teknik gezi düzenledi.

Dünyanın en büyük havaalanı

Üyelerinin teknik becerilerini geliştirmek amacıyla özellikli projelere yönelik düzenlenen gezilerine devam eden İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi bu kez İstanbul’a yapılacak olan 3’üncü havaalanı projesi ile Kuzey Marmara Otoban Projesini inceledi. Dünyanın en büyük havaalanı projesi olan 3’üncü havaalanı ile ilgili teknik bilgiler alan Gaziantepli inşaat mühendisleri, mühendislik alanındaki çalışmaları da yerinde görme fırsatı buldu.

Mayıs ayı dolu dolu geçiyor

Mayıs ayında yoğun bir faaliyet dönemi geçiren İMO Gaziantep Şubesi üyeleri ve inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri Türkiye’nin en uzun demiryolu çift tüp geçidi olan Bahçe-Nurdağı Varyant Projesine de teknik gezi düzenledi. Geziye katılan mühendisler ve öğrenciler, Bahçe ve Nurdağı ilçelerini birbirine bağlayacak olan her biri 10 bin 200 metre uzunluğundaki Türkiye’nin en uzun demiryolu çift tüp geçidi olacak projeyi inceleyerek, teknik bilgiler aldı.

İMO yapı fuarındaydı

Gaziantepli inşaat mühendisleri, İMO Gaziantep Şubesinin organizasyonu ile Turkey Build 2018 İstanbul Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarına katıldı. İstanbul’da gerçekleşen fuara katılan Gaziantepli inşaat mühendisleri, sektördeki yenilikleri görme imkanı buldu. Türkiye’nin alanındaki en prestijli fuarlarından biri olan Yapı Fuarına katılan inşaat mühendisleri, fuardaki stantları gezerek, firmaların projeleri ve sektördeki teknolojik gelişmeler hakkında detaylı bilgi alma imkanı buldu.

Teknik gezileri önemsiyoruz

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, üyelerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen gezilere devam edeceklerini belirterek, "Teknik gezileri ve fuarları çok önemsiyoruz. Üyelerimizin mühendisliğin farklı alanlarındaki özellikli projeleri yerinde görerek, tecrübe paylaşımının sağlanması ve sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi amacıyla düzenlediğimiz geziler son derece verimli geçiyor" diye konuştu.