Gaziantep İşkur umutsuzların umudu oluyor

Gaziantep İşkur İl Müdürü Siraç Ekin yapılan örnek proje ve çalışmalar hakkında hakkında bilgi vererek, İşkur'un umutsuzların umudu olduğunu söyledi.

Gaziantep İşkur İl Müdürü Siraç Ekin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Kadın istihdamı, engellilerin istihdamı ve gençlerin istihdamı ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendiren Ekin, İşkur'un umutsuzların umudu olduğunun altını çizdi. Gaziantep İşkur İl Müdürü Siraç Ekin engellilere yönelik istihdam projeleri hakkında bilgi vererek, “2012 yılında göreve başladığımızda çalışma arkadaşlarımızla geleceğe dair planlama çalışmalarımızı başlattık. Engellilerin istihdam edilmelerine yönelik engelli dernekleri ile beraber yapmış olduğumuz çalışmalar çok ses getirdi. Sakatlar derneği ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ‘ülkeme katkı için engelli değilim' projesinin bu sene yedincisini yapacağız. Donanma aracımız ile hizmetlerimize ulaşabilmektedirler. Büyükşehir Belediyesi Engelliler daire Başkanlığı ile ilgili yapmış olduğumuz bir projemiz ‘Engelsiz hizmet engelsiz iş' bu proje ile yine engellilerimizi iş danışmanlıklarına götürüp istihdamları sağlanmaktadır” dedi.

İlk defa Gaziantep'te yapılan korumalı iş yerleri

İl Müdürü Ekin İlk defa Gaziantep'te korumalı iş yerlerinin kendileri tarafından hayata geçirildiğini ifade ederek, “İşkur ile Büyükşehir Belediyesinin ortak yaptığı 2 korumalı iş yeri projemiz var. Bu iş yerlerinde çalışanların yüzde 75'i engelli durumdadır. Bunlar piyasada istihdamı çok zor olan kişiler. Bunlardan biri Mutlu Kafe dowm sendromlulardan oluşuyor. Büyükşehir Belediyesiyle ortaklaşa yaptık bu kafeyi bütün finansmanını İşkur karşılıyor. İkinci korumalı iş yerimizde çölyak hastalarına yönelik Glutensiz bir başka kafe adı altında biz bunu hayata geçirdik. Burada çalışanlarda yine engellierdir” şeklinde konuştu.

“Türkiye'de İlk defa personelimize işaret dili eğitimi verdik”

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Ekin, “Türkiye'de ilk defa uygulanan işaret dili eğitimini personellerimize biz verdik. Bu eğitimi ben dahil bütün personellerimiz aldı. Ve sertifikalarını da aldılar. Amacımız sağır ve dilsiz vatandaşlarımızın derdini anlamaktır” ifadelerini kullandı.

Moringa Oleifera projesi

Moringa Oleifera projelerini anlatan Ekin, “Tarım il müdürü ile ortaklaşa yaptığımız Moringa Oleifera adı altında bitki yetiştiriciliğine önem verdik. 2 gurup halinde yaptık ve burada 50 kadın kursiyer olarak girmesini sağladık. 272 saat süren bu projede teorik ve pratik uygulamaları ele alındı. Bu 50 kadınımız moringa Antep adı altında girişimci kadınlar kooperatifini kurdular. Ve burada bu bitki türünden çay ve benzeri içecekleri hazırlayarak piyasaya sürmekteler” ifadelerine yer verdi.

500 kadın bakırcı ve sedefçi kursiyer

Kadınların istihdamı ile ilgili bilgiler paylaşan Ekin, “Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler işbirliği ile yapmış olduğumuz proje kapsamında erkek işi denilen bakırcılık ve sedefçilik mesleğine kadınlarımızı yönlendirdik. Ve bunlar bu işi çok başarılı bir şekilde yapıyor. Bugüne kadar 500 kadın kursiyer olarak bu mesleğe yönlendirdik. Bunların çoğu ya kendi iş yerini açtı yada bakırcı esnafında istihdam edildi” sözlerine yer verdi.

Görme engellilerin mozaik sanatını işlemesi

Görme engellilere yönelik sanatsal çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Ekin, “Görme engelli vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız kurslar var bunlardan biri görme engellilerin sanatla yakınlaşmasıdır. Bir engelli kursiyerimizin mozaik sanatını yapması bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

İşkur İl Müdürü Ekin İşkur'un her yerde bütün umutsuzların umudu olamaya devam ettiğini belirtti.