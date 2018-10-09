Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nun tribünleri yıkılıyor

Gaziantep'te Millet Bahçesi'ne dönüşecek olan Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nun yıkım çalışmaları sürüyor. 9 gündür süren çalışmalarda tribünlerin hemen hemen yarısı yıkıldı.

Ak Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Millet Bahçeleri projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yıkım kararı alınan Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nın yıkımı sürüyor. Şehir merkezinde bulunan ve 9 gün önce başlanan çalışmalar kapsamında stadın hemen hemen yarısı yıkıldı.

Statta 25 personel ve 5 iş makinesi ile devam eden çalışmaların yaklaşık 1 hafta daha sürmesi bekleniyor.