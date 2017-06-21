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21 Haziran 2017 15:31

Gaziantep Kamu Hastaneler Birliğinden büyük hizmet

Gaziantep Kamu Hastaneler birliğine bağlı Dr.

Gaziantep Kamu Hastaneler Birliğinden büyük hizmet

21 Haziran 2017 15:31

Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binası bünyesinde 22 yataklı Palyatif Bakım Merkezi hizmete açıldı.


Son teknolojinin kullanıldığı bakım merkezi bölgede önemli bir ihtiyacı giderecek. Palyatif bakım, hastanın acı çekmesinin giderilmesi ve yasam kalitesinin artırılmasına odaklı bir bakım sekli olduğu belirtildi. Aynı zamanda bu bakım kanser hastalığının ve tedavisinin ortaya çıkardığı semptomları azaltmak ve ortadan kaldırmak için sunulan bir hizmet olduğu öğrenildi.


Son yıllarda, kanser görülme sıklığındaki artış, kanser hastalarının yapılan tedavilerle yaşam süresinin uzaması, insan ömrünün uzaması sonucu artan kronik hastalıklar, palyatif bakım merkezlerine ihtiyaç duyulmasına yol açtığı belirtildi.




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