Gaziantep "Kentimi geziyorum" isimli programla tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Kentimi Geziyorum” adlı program ile kentin tarihi ve kültürel özelliklerini yansıtan mimari yapılar ve müzeler ile Hayvanat Bahçesi’ne geziler düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında tarihi ve kültürel mekanlara geziler düzenledi. Düzenlenen gezilerle kentin buram buram tarih kokan mekanlarını gençlere anlattı, tarihle gelecek arasındaki bağı güçlendirilerek, yeni neslin ufku açıldı. Geziye katılanlara önce, Fıstık Park’ta asırlık fıstık ağaçları içerisinde Gaziantep’in ekonomisi ve sosyal hayatı açısından büyük öneme sahip Antep fıstığıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Daha sonra 2017 yılında 3,5 milyon ziyaretçi ağırlayan Hayvanat Bahçesi, Safari Park ve Zooloji Müzesini gezen katılımcılar, 15 Temmuz gecesi yapılan hain darbe girişiminin başladığı andan, Türkiye Cumhuriyeti’nin zaferiyle sonuçlanan zamana kadar yaşanan olayları anlatan Türkiye’nin ilk ve tek 15 Temmuz Demokrasi Müzesini gezdi.

Gaziantep’te sanat alanında farklı dokunuşlar sunan Gaziantep Sanat Merkezi’nde yetenekli çocukların neler yapabileceklerine şahitlik eden ziyaretçiler, Gaziantep’in hamam kültürünü geleceğe taşıyan Hamam Müzesi’yle mutfak kültürünü gözler önüne seren Emine Göğüş Mutfak Müzesi’ne geçti. Program, tarihe tanıklık eden Gaziantep Kalesi’nin gezilmesiyle tamamlandı.

Yaklaşık 2 bin gencin gezdiği Gaziantep her yönü ile yeni nesle tanıtıldı.