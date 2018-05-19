Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 12:36

Gaziantep "Kentimi geziyorum" isimli programla tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Kentimi Geziyorum” adlı program ile kentin tarihi ve kültürel özelliklerini yansıtan mimari yapılar ve müzeler ile Hayvanat Bahçesi’ne geziler düzenlendiBüyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında tarihi ve kültürel mekanlara geziler düzenledi.

Gaziantep

19 Mayıs 2018 12:36

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Kentimi Geziyorum” adlı program ile kentin tarihi ve kültürel özelliklerini yansıtan mimari yapılar ve müzeler ile Hayvanat Bahçesi’ne geziler düzenlendi


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında tarihi ve kültürel mekanlara geziler düzenledi. Düzenlenen gezilerle kentin buram buram tarih kokan mekanlarını gençlere anlattı, tarihle gelecek arasındaki bağı güçlendirilerek, yeni neslin ufku açıldı. Geziye katılanlara önce, Fıstık Park’ta asırlık fıstık ağaçları içerisinde Gaziantep’in ekonomisi ve sosyal hayatı açısından büyük öneme sahip Antep fıstığıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Daha sonra 2017 yılında 3,5 milyon ziyaretçi ağırlayan Hayvanat Bahçesi, Safari Park ve Zooloji Müzesini gezen katılımcılar, 15 Temmuz gecesi yapılan hain darbe girişiminin başladığı andan, Türkiye Cumhuriyeti’nin zaferiyle sonuçlanan zamana kadar yaşanan olayları anlatan Türkiye’nin ilk ve tek 15 Temmuz Demokrasi Müzesini gezdi.


Gaziantep’te sanat alanında farklı dokunuşlar sunan Gaziantep Sanat Merkezi’nde yetenekli çocukların neler yapabileceklerine şahitlik eden ziyaretçiler, Gaziantep’in hamam kültürünü geleceğe taşıyan Hamam Müzesi’yle mutfak kültürünü gözler önüne seren Emine Göğüş Mutfak Müzesi’ne geçti. Program, tarihe tanıklık eden Gaziantep Kalesi’nin gezilmesiyle tamamlandı.


Yaklaşık 2 bin gencin gezdiği Gaziantep her yönü ile yeni nesle tanıtıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç