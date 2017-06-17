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17 Haziran 2017 13:58

“Gaziantep kitap ve kültür etkinlikleri” fuarı ilgi görüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Gaziantep Kitap Ve Kültür Etkinlikleri” vatandaşlardan ilgi görüyor.

“Gaziantep kitap ve kültür etkinlikleri” fuarı ilgi görüyor

17 Haziran 2017 13:58


Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 36 yıldır Ankara ve İstanbul’da ramazan ayının manevi havasını kitapla buluşturan etkinlik fuarı bu yılda Gaziantep’te açıldı.


Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle açılan etkinlik fuarı kitapseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.


İstasyon Parkında bin 500 metrekare kapalı alanda gerçekleştirilen ve açılışı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından yapılan etkinlik fuarına 55 stantta yaklaşık 70 yayıncı katıldı.


Özellikle İstanbul’dan katılan yayıncıların Gaziantep ve bölgedeki kitapseverlere ramazanı kitap tadında yaşatmak için yüzde 50’ye varan indirimler uyguluyor.


Kitap ve kültür etkinlikleri kapsamında kitapseverler birbirinden değerli yazarlar ile imza günlerinde buluşarak, onlarla tanışıyor ve sohbet etme imkanı buluyor.




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