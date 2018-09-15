Gaziantep Kolej Vakfı 55 yaşında

Gaziantep Kolaj Vakfı'nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Türkiye'de 55 yıldır eğitim alanında başardığı ilklerle Anadolu'da eğitimin kalesi haline gelen Gaziantep Kolej Vakfı kapılarını 55.kez eğitim öğretim için açıyor.

GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy yeni eğitim öğretim yılını kutlayarak üstlendikleri misyonu başarıyla sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. Ersoy, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada öğretmenlere de önemli mesajlar verdi. Ersoy açıklamasında, "Ülke genelinde yeni nesillerin geleceğe hazırlanması yönünde özveriyle görevlerini yapan bütün öğretmenlerimize ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını bugünkü konumuna taşıyan ve 55 yıldır birlikte çok güçlü bir ekip olmaktan büyük gurur duyduğumuz tüm yönetici ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim. Kendini sürekli yenilemeyi, insanları sevmeyi ve eğitmeyi, özveri, paylaşım ve liderlik gibi birçok üstün özelliğe sahip olmayı gerektiren kısaca toplum mimarlığı olarak nitelenen öğretmenlik mesleğini en ideal şekilde icra eden siz değerli öğretmenlerimizin daha çok başarılı bir şekilde yürüteceğinizden hiç kuşkum yoktur. Ülkemizin geleceğine şekil veren, aydın, çağdaş ve bilinçli nesiller yetiştiren, yarınlarımızın güvencesi olan ve bu topluma çok büyük hizmetlerde bulunan sizler, bizim için çok değerlisiniz” dedi.

"GKV 55 yıldır Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi için görev yapıyoruz"

Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 55 yıldır eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Anadolu'nun en önemli eğitim kurumları arasında yer aldığını ifade ederek, "55 yıl önce çıktığımız çağdaş uygarlık yolunda birlikte büyük aşama kat ettik ve emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Bu yolda hedefimiz bilim ve aydınlık, düşmanımız ise cehalet ve karanlıktır. Birçok alanda ciddi sınavlardan geçtiğimiz bu dönemde, ülkemizin sizlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu unutmayınız. En önemli varlıklarımız öğrencilerimize Atatürk ilke ve devrimlerini, cumhuriyet değerlerini, erdemli ve onurlu olmanın, gerçek yurtseverliğin önemiyle ilgili etkili çalışmalar yapacağınızdan eminim. İnanıyoruz ki, sizlerden aldığımız güç ve sahip olduğumuz inançla okullarımız, varlığını ilk günkü heyecanla sonsuza dek sürdürecektir. Ben, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının insanlığa, ülkemize hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı iyi yetişmiş nesillerle milletçe barış ve huzur içinde nice öğretim yılları temennisiyle sevgi ve saygılar sunarım” dedi.