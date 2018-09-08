Gaziantep Kolej Vakfı ailesi kahvaltıda buluştu

Kuruluşunun 55.yılını kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2018-2019 eğitim öğretim yılı akademik çalışmalarını büyük bir hızla yürütürken başarılı geçen öğretmen oryantasyon sürecinde düzenlenen kahvaltıyla çalışanlarını bir araya getirdi. GKV Özel Okullarında düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen idareci, öğretmen, memur, teknik görevlilerle çeşitli kademelerde görev yapan çalışanlar gönüllerince bir gün geçirdi. Okul zillerinin çalmasına az bir zaman kala hizmet içi eğitim ve oryantasyon sürecini başarılı çalışmalarla sürdüren okulların 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazır olduğunu ifade eden Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, "Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz, çalışanlarımızla birlikte düzenlediğimiz kahvaltıda bir araya gelerek gündemi ve yeni eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmaları gözden geçirme şansı yakaladık. Bu yıl okullarımızın kuruluşunun 55.yılını kutluyoruz. GKV büyük bir aile olup 55 yıldır ülkemizin kalkınmasına eğitim alanında hizmet ediyor, bundan sonraki süreçte de hizmet etmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımızın bir araya geldiği kahvaltı verimli bir toplantıya dönüştü. Göreve okullarımızda yeni başlayan öğretmen, idareci ve diğer çalışanlarımızla yakından tanışma fırsatımız oldu. Bundan sonraki süreçte toplumun bütün kesimlerine olduğu gibi öğretmen ve idarecilere de büyük görevler düşüyor. Ülke olarak, millet olarak daha çok çalışmak, herkesin kendi alanında en iyiyi başarabilmesi için büyük bir yarış içerisinde olmak zorundayız. Pazartesi itibarıyla okullarımızda bir hafta sürecek olan anaokulu, ilkokul birinci sınıf ve orta okul 5.sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimi başlayacaktır. Kurum olarak yeni eğitim öğretim yılına hazırız" dedi.

Düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen GKV’li öğretmen ve idareciler gündemi değerlendirerek yeni eğitim öğretim yılı için başarı diledi.