Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu'nda Cumhuriyet coşkusu

yıl etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda düzenlenen Cumhuriyet Balosunda minik öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Çeşitli dans gösterilerinin yapıldığı Cumhuriyet Balosunda Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan belgesel filim de büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Bayramını çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında kutlamaların ekim ayı sonuna kadar süreceği ifade edilirken bir birinden farklı faaliyetler dikkat çekiyor.

Cumhuriyet konulu çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmaların yanı sıra Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili söyleşi ve paneller dikkat çekerken GKV Özel İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen Cumhuriyet Balosu da büyük ilgi gördü.

Minik öğrencilerin dans gösterileri dikkat çekerken Cumhuriyetin kuruluşunu anlatan belgesel filim de büyük ilgi gördü. Velilerin de katıldığı etkinliklerin ay sonuna kadar süreceği bildirildi.