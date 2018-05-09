Gaziantep Kolej Vakfı mezunları buluştu

Kuruluşunun 54.yıl dönümünü kutlayan GKV Özel Okulları mezunlar buluşmasında 54 farklı dönemin mezunları, unutulmaz bir gün geçirdi.

Yarım asırdan fazla bir süredir eğitim dünyasına önemli ilkler gerçekleştirerek büyük hizmetler veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları (GKV)’de Mezunlar Buluşması heyecanı yaşandı. 1963 yılından günümüze 3 kuşağa ulaşan 54 dönemde binlerce mezun veren GKV’nin eski öğrencileri, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından Gaziantep’e geldi.

GKV Mezunlar Komisyonu ve GKV Mezunlar Derneği işbirliğinde düzenlenen Mezunlar Buluşması’nda 1963’ten günümüze 54 farklı dönemin mezunları bir araya geldi ve okullarında hasret gidererek, uzun yıllardır birbirlerini göremeyenler geçmiş günleri yad etti. Mezunlar, sınıflara girerek sembolik olarak derslere katıldılar. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği GKV Mezunlar Buluşması’nda duygu dolu anlar yaşanırken, şenlik havasında geçen etkinlikler kapsamında özel turnuvalar düzenlendi ve çeşitli gösteriler sahnelendi. Unutulmaz anların yaşandığı etkinlikte GKV Mezunları Rock Grubu, GKV Mezunları Dans Grubu ve GKV Özel Liseleri Orkestrası sahne alarak, mezunları gönüllerince eğlendirdi.

"Mezunlarımızın iş hayatlarındaki başarıları ile gurur duyuyoruz"

Düzenlenen etkinlikte mezunları kapıda karşılayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, mezunlarla usun uzun sohbet ederek, “Bu muhteşem organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları mezunlarına ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. İnsanların yaşamında okul yılları önemli bir yer tutar. Bizler de geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinlikle o güzel anıları bir nebze de olsa tekrar canlandırmayı hedefliyoruz. Gaziantep Kolej Vakfı sizlerindir, tüm Türkiye’nindir. Bizler büyük bir aileyiz. Mezunlarımızın yurt içi ve yurt dışındaki iş yaşamlarında başarılarını yakından takip ediyoruz ve bu başarılarla da gurur duyuyoruz. Okulunuzun kapıları her zaman sizlere açık. Okulunuza olduğu gibi kentinize ve ülkemize sahip çıkın” dedi.

Gün boyu süren etkinliklerde gönüllerince eğlenen mezunlar buluşmanın anısına hatıra fotoğraflar çektirerek daha sonraki organizasyonlarda buluşmak üzere ayrıldı.