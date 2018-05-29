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29 Mayıs 2018 15:26

Gaziantep Kolej Vakfı mezunları geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Gaziantep’te Kolej Vakfı Özel Okulları mezunları, düzenlenen iftar programında buluştu.

Gaziantep Kolej Vakfı mezunları geleneksel iftar yemeğinde buluştu

29 Mayıs 2018 15:26


Gaziantep Kolej Vakfı Mezunlar Derneği ve Mezunlar Komisyonu işbirliğiyle düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının değişik kademelerinden mezun olanlar bir araya gelerek geçmiş yılları yad etme şansı yakalarken yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Düzenlenen yemeğe 1963 yılından günümüze kadar toplam 55 dönemi temsilen mezunlar katıldı. GKV Mezunlar Derneği Başkanı Özgür Muşlu mezunlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve sürekli koordinasyonun sağlanması amacıyla bu tür etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti. Muşlu, mezunlara yönelik benzeri etkinlikleri sürdüreceklerin ide sözlerine ekledi.


İftar yemeğinde bir araya gelen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları mezunları geçmiş yılları anarken birbirlerine yeniden kavuşmanın mutluluğunu da yaşadı.




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