Gaziantep Kolej Vakfı mezunlarından büyük buluşma

Bu yıl 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan mezunlar buluşmasında bir birinden farklı etkinliğin gerçekleştirileceği de açıklandı.

1963 yılından bu yana eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren ve yarım asrın üzerinde bir süredir ülke kalkınmasına eğitim alanında önemli destekler veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının geleneksel mezun buluşmaları 06 Mayıs 2018 Pazar günü saat 14.00’da GKV Özel Okulları şenlik alanında düzenlenecek olan etkinliklerle gerçekleştirilecek.

GKV Mezunlar Komisyonu Başkanı Bilge Bozgeyik Kılıç konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede “Varlığını yarım asrı aşkın süredir Türkiye’de ve dünyada önemli mevkilerde bulunan binlerce mezunu ile anlamlandıran GKV Özel Okullarında büyük buluşma için geri sayım başladı. GKV Özel Okullarının 3. nesle ulaşan, 1960’lı yıllardan 2000’li yıllara kadar binlerce mezunu bir araya gelmek için gün sayıyor. Her yıl GKV Mezunlar Komisyonu organizasyonunda Mayıs ayının ilk Pazar günü olarak düzenlenen GKV Mezunlar Buluşması bu yıl 3. kez düzenleniyor. Bu büyük şölende binlerce mezun yeniden yuvaya dönüyor ve yıllardır birbirini görmeyen dönem arkadaşları özlem gideriyor. GKV Mezunlar Orkestrasının ve Dans Grubunun sahne alacağı bu büyük buluşmada mezunlarımızın aileleri ve dönem arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirebilecekleri oyun alanları ve turnuvalar düzenlenecek. 3. GKV Mezunlar Buluşması 06 Mayıs 2018 Pazar günü saat 14.00’da GKV Özel Okulları şenlik alanında düzenlenecektir. Bütün mezunlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.