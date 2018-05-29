Gaziantep Kolej Vakfı öğrencilerinden üniversitelere gezi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen ve Anadolu Liseleri 11. sınıf öğrencileri üniversiteleri mercek altına alarak incelemelerde bulundu.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen üniversite tanıtım gezileri bu yılda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrenci ve öğretmenleri tarafından gerçekleştirildi. Türkiye’nin en büyük üniversitelerinin mercek altına alındığı gezide öğrenciler hayal ettikleri üniversitelerde inceleme yapma fırsatı bulurken merak ettikleri konularla ilgili bilgi sahibi oldular. Gezide İstanbul’daki Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ile Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi seçkin üniversiteler ziyaret edildi. Beş gün süren gezide üniversite öğrencileri ve üniversite hocaları tarafından üniversite tanıtımları yapıldı ve kampüs turları gerçekleştirildi. Bu tanıtımlarda Kolej Vakfı öğrencilerinin soruları tanıtım görevlileri tarafından cevaplanarak öğrencilerin üniversiteler hakkında daha sağlıklı bilgi almaları sağlandı. Üniversite tanıtımlarında ziyaret edilen üniversitelerin çoğunda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları mezunu öğrencilerin görev alması, GKV’li öğrencilerin üniversitelerle ilgili bilgilerini daha da somutlaştırdı. Gerçekleştirilen geziyle ilgili değerlendirmede bulunan GKV Özel Liseleri Müdürü Hakan Alnıaçık, “Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ve ülkemizin önde gelen üniversitelerini kapsayan gezilerimizi bu yıl da başarıyla tamamladık. 111 öğrenci ve 8 rehber öğretmenden oluşan kafilemiz beş gün süreyle Ankara ve İstanbul’da bulunan üniversitelerde incelemeler yaparak hayallerindeki üniversiteleri yakından görme şansı yakaladı. Bu gezi sayesinde öğrenciler İstanbul ve Ankara’da hayalini kurdukları üniversiteleri ve üniversite yaşamını tanımış, böylece gelecek yıl üniversite tercihleri konusunda akıllarına takılan birçok sorunun cevabını bulmuşlardır. Ayrıca bu gezi sırasında buralardaki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etme fırsatı bulmaları öğrenciler için sosyal ve kültürel yönden büyük bir kazanım olmuştur. Böyle kültürel gezilerimiz önümüzdeki yıllarda da devam edecektir” dedi.

Başarıyla gerçekleştirilen gezinin sonunda GKV’li heyet Gaziantep’e döndü.