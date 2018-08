Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri’nden YKS rekoru

Bireysel derece ve başarıların yanı sıra kitlesel başarılarıyla da Türkiye gündemine oturan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, eğitim alanında ki 54 yıllık varlığını başarılarıyla taçlandırdı. Öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar başarıların asla tesadüf olmadığını ifade etti.

ÖSYM tarafından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2018’in açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde bu yıl da bir çok Türkiye, bölge ve il derecelerinin yanı sıra, kitlesel başarılar da dikkat çekti. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri, YKS 2018 sonuçlarına göre Türkiye genelinde ilk 100’de 2 öğrenci 3 derece (2 SAY, 1 EA) , ilk 200’de 3 öğrenci 4 derece (3 SAY, 1 EA), ilk 500’de 6 öğrenci 7 derece (6 SAY, 1 EA), ilk bin’de 10 öğrenci 12 derece (7 SAY, 1 SÖZ, 2 EA, 2 DİL), ilk 2 bin’de 18 öğrenci 21 derece (13 SAY, 1 SÖZ, 3 EA, 4 DİL), ilk 5 bin’de 33 öğrenci 50 derece (26 SAY, 2 SÖZ, 15 EA, 7 DİL), ilk 10 bin’de 45 öğrenci 77 derece (38 SAY, 2 SÖZ, 25 EA, 12 DİL), ilk 15 bin’de 51 öğrenci 97 derece (45 SAY, 4 SÖZ, 35 EA, 13 DİL) elde etti.

Başarılar asla tesadüf olamaz

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Sayın Müfit Taşlıyar yaptığı açıklamada, “Okullarımızda her seviyeden öğrencinin maksimum başarıya ulaşacağı bir hazırlık sistemi bulunmaktadır. GKV Özel Liseleri öğrencileri için uygulamakta olduğumuz sınava hazırlık sistemiyle elde ettiğimiz başarılar tesadüf değildir. Uzun ve zorlu bir maratonun ardından elde ettiğimiz başarıdan dolayı öğrencilerimizi, velilerimizi, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi kutlar, öğrencilerimize üniversite yaşamlarında başarılar dilerim” diye konuştu.