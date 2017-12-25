Gaziantep Kolej Vakfında 25 Aralık Kurtuluş coşkusu

yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri tarafından sahnelenen Gaziantep Kurtuluş Mücadelesi Oratoryosu büyük ilgi gördü. Gösterilerin ardından töreni düzenleyen öğrenci ve idarecileri kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki “Yakın tarihimizde yaşanan olayların ve kahramanların belleklerde canlı tutulması yeni yetişen nesillerimizin geleceğine ışık tutacaktır” dedi.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96.yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri Gaziantep Kurtuluş Mücadelesi Oratoryosunu sahneledi. Antep Savunmasının dünya tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Hakan Alnıaçık 96 yıl önce Kurtuluş Savaşının ilk kıvılcımının atıldığı bu kentte ölümsüz bir destan yazıldığını ifade etti.

Alnıaçık yaptığı açılış konuşmasında Antep Savunmasının önemine değinerek yakın tarihte yaşanan ve dünyada emsali bulunmayan bu mücadelenin Türkiye’nin kurtuluş yolunda attığı adımlara önemli bir ilham kaynağı olduğunu, bir olmanın, birlik olmanın bağımsızlık ve vatan toprağı için top yekun mücadelenin en iyi örneği olduğunu anlattı. Yapılan konuşmaların ardından GKV Özel Liseleri öğrencisi Zeynep Özharat Kurtuluş Destanı adlı şiiri okudu. "Kara imiş şu Antep’in yazısı" adlı belgeselin gösterilmesinin ardından öğrenciler tarafından Antep’in Kurtuluş Mücadeleci Oratoryosu sahnelendi.

Öğrencilerin yüksek performans gösterdiği oratoryoda savunmanın en önemli anları canlandırılırken Antep Savunmasıyla ilgili bilinmeyen anılar da gözler önüne sergilendi. Şahinbey’in kahramanlıklarını anlatan "Uyan Şahin Uyan" adlı şiir belgeseller eşliğinde sunulurken son olarak GKV Özel Okulları halk oyunları ekibi yöresel oyunları sahneleyerek finali gerçekleştirdi. Muhteşem kutlamanın hafta boyunca çeşitli sergi ve etkinliklerle devam edeceği de öğrenildi.