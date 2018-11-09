Gaziantep Kolej Vakfı'nda Hüzünlü Anma

Atatürk'ün vefatının 80.yıl dönümü nedeniyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Ölümsüzlüğün Hikayesi ve Neden Atatürk Oratoryoları sahnelendi. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy'un da katıldığı programda öğrenciler izleyicileri adeta 80 yıl öncesine götürdü.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Ortaokul öğrencilerinin rol aldığı Ölümsüzlüğün Hikayesi ve Neden Atatürk Oratoryoları sahnelendi. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki'nin yanı sıra okul müdürleri Mustafa Şenel, Mehtap Özdemir, Abdullah Dağlı, Gökçen Bulut, idareciler, öğretmenler ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde hüzün hakimdi. GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı yaptığı açılış konuşmasında Atatürk'ün yaşamından kesitler anlatarak Atatürk'ün sadece Türk Milleti için değil, bütün dünya için örnek bir lider olduğunu ifade etti. GKV Özel Ortaokulu Türkçe Zümresi Öğretmenlerinden Begüm Özdikici ve Murat Kara ile Drama öğretmeni Sevil Atıcı Müzik Öğretmenleri Koray Aydos ve KtyrnaKlemenko, Görsel Sanatlar Hayal Bazoğlu'nun hazırladığı anma töreninde sahnede öğrenciler görev aldı. GKV Özel Ortaokulu orkestrasının seslendirdiği Atatürk konulu parçalar salonda bulunan izleyicileri hüzünlendirirken öğrencilerin okuduğu şiirler dikkat çekti. GKV Özel Ortaokulu Türkçe Zümresi tarafından hazırlanan ve sahneye konular Ölümsüzlüğün Hikayesi ve Neden Atatürk Oratoryoları izleyenleri adeta 80 yıl öncesine götürdü. Atatürk'ün çocukluktan itibaren yaşamından kesitleri izleyicilere aktaran öğrencilerin gösterdiği yüksek performans dikkat çekerken Atatürk'ü canlandıran bir öğrencinin sergilediği son vals ve zeybek gösterisi dikkat çekti. GKV Özel Ortaokulu korosunun sunduğu Atatürk konulu şarkıların ardından son bulan etkinlik sonrası öğrenciler günün anısına fotoğraf çektirerek GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy'la uzun uzun sohbet ettiler. Atatürk Haftası etkinliklerinin önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği de açıklandı.