Gaziantep Kolej Vakfı’nda karne heyecanı

Birçok alanda başarılı bir eğitim öğretim yılının geride kaldığını ifade eden Genel Müdür Müfit Taşlıyar, “Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan öğrencilerimiz tatili hak etti” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren GKV Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Anadolu ve Fen Lisesiyle Cemil Alevli Koleji öğrencileri 2017-2018 eğitim öğretim yılının son gününde karnelerini alarak tatile girdiler. 2017-2018 yılının da başarılarla dolu bir yıl olarak geçtiğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, öğrencilerin tatili hak ettiğini belirterek, “2017-2018 eğitim öğretim yılının bu son gününde öğrencilerimize karnelerini vererek uğurladık. Sınav maratonunun yoğun yaşandığı bu süreçte kurumlarımız bünyesinde eğitim ve öğretim yapan öğrencilerimiz başarıyla sınıflarını geçmiş ve bir üst sınıfta okumaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimiz güzel bir tatili hak etmiştir. Ancak tatil demek rehavete kapılmak demek değil. Öğretmenlerimiz tarafından verilen tatil çalışma takvimine öğrencilerimizin uyacağını ve dinlenip eğlenirken günlük okuma çalışmaları yapacaklarını umuyorum. Başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakmanın heyecanını yaşıyoruz. Bütün öğrencilere iyi tatiller diliyorum" dedi.

Öğrenciler kadar velilerde heyecanlıydı

2017-2018 eğitim öğretim yılını birçok başarıyla tamamlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri dönemin son gününde karnelerini alırken kendileri kadar velilerinin de çok heyecanlı olduğu gözlendi. İlk kez karne alan anaokulu öğrencilerinin heyecanı ise bir başka güzeldi. Okula anneleri ve babalarıyla birlikte gelen minik öğrenciler ilk karne heyecanını yaşarken bir üst sınıfa geçen ve öğretmenlerinden ayrılan öğrencilerin hüznü ise dikkat çekti. 11 Haziran tarihi itibarıyla GKV Özel Okullarında görev yapan idareci ve öğretmenlerin hizmet içi eğitim kurslarına başlayacağı ve yaz tatilinin değişik dönemlerinde de gerek yurt içi gerekse yurt dışında birçok eğitim programına katılarak, 2018-2019 eğitim öğretim yılıyla ilgili gerekli hazırlıkları yapacakları öğrenildi.