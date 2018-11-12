Gaziantep Kolej Vakfı'nda kitap toplama kampanyası

Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerle kitap kampanyasıyla farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel, kampanyaya destek veren öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz ile bu kampanyayı her sene devam ettirmek istiyoruz. Çocuklarımızın geleceği, onların iyi yetişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Kitaplar kitap dostu çocuklarla buluşturulacak"

Kitap toplama kampanyaya katılan öğrenciler, "Okuduğumuz kitapları kitap dostu kardeşlerimize ulaştırmak, bu kitapların birilerine faydalı olacağını bilmek çok güzel bir duygu" dediler. Bu kampanya ile yardımlaşma ve paylaşma duygusunu anlamlı olarak yaşadıkları belirten öğrenciler, yeni sosyal sorumluluk projeleri düzenleyeceklerini belirttiler. Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokul müdürü Mustafa Şenel ise, "Bu güzel çalışmada emeği geçen İlkokul müdür yardımcımız Uğur Özeren, Psikolojik Danışman Murat Demir, 3.sınıf zümre öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Yaşam değerlerinin öğrenilmesi ve yaşatılması için bu projeler ile mümkün olacaktır. Öğrencilerimiz, gerçek yaşamın sorumluluğunu da ancak bu proje çalışmaları ile öğrenirler" diye konuştu.