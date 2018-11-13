Gaziantep Kolej Vakfında ödül yağmuru

Atatürk'ü Anma Etkinlikleri kapsamında GKV Özel Okulları tarafından düzenlenen "Ata'mıza Mektup Var" adlı kompozisyon yarışması ve "Ata'ma Özlem" konulu resim yarışmasının sonuçları açıklanarak yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri düzenlenen törenle verildi.

GKV Özel Ortaokulu öğrencilerimiz arasında düzenlenen ve 97 öğrencimizin katıldığı kompozisyon yarışmasında birinciliği Ece Naz Altuncu, ikinciliği Melisa Karadaş ve üçüncülüğü Eyşan Ovayolu kazandı. "Ata'ma Özlem" konulu resim yarışmasında ise yarışmaya toplam 257 eser katılırken GKV Özel Anaokulunda birinciliği Çağatay Turan Kuyruk, ikinciliği Bade Duru Kahraman üçüncülüğü ise Naz Nalbant kazandı. Yarışmada Duru Borazan ise mansiyon ödülü elde etti.

Aynı yarışmanın ilkokul kategorisinde ise birinciliği Derin Özönel, ikinciliği Beren Özdemir ve üçüncülüğü Çağan Onur Bayel kazanırken mansiyon ödülünü de Ada Yağmur Daplan aldı. Yarışmanın ortaokul kategorisinde İklim Kılıç birinci, İlçin Erdizci ikinci, Ela Karaçurun üçüncü ve Zehra Yağmur Yılmaz da mansiyon ödülünü elde etti.

Yarışmanın liseler kategorisinde ise birinciliği Elif Naz Yıldırım, ikinciliği Ada Asal, üçüncülüğü Elif Ercişli ve mansyon ödülünü Alp Gümüşburun kazandı. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül törenine GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, Görsel Sanatlar Öğretmenleri Hayal Bazoğlu, Melek Kamal, Şeyma Aslantaş, Serpil Ertem, Emine Korkmaz GKV Özel Ortaokulu Türkçe Öğretmenleri Begüm Özdikici, Esra Leyla katıldı.

Öte yandan dereceye giren öğrencilere Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın imzaladığı “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” kitabı, GKV ajanda seti ve başarı sertifikaları armağan edildi.